Путин предрек провал попыткам поссорить народ России

Попытки спровоцировать вражду, недоверие и ксенофобию в России обречены на провал. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в преддверие Дня народного единства на Всероссийском форуме «Народы России».
«Убежден, что все попытки посеять между нами семена вражды, недоверия и ксенофобии, любые провокации и агрессивные действия, направленные против России, обречены на провал. Потому что мы — единый народ, связанный общей историей, братскими узами дружбы и взаимопонимания», — передает слова Путина
Глава государства отметил, что истинное богатство России — это многообразие языков, религий и обычаев внутри нее. Он подчеркнул, что именно по этой причине в стране уделяется особое внимание сохранению самобытности каждого народа и его культуры. Кроме того, в этой работе важно задействовать весь потенциал религиозных, общественных и научных организаций, резюмировал Путин.
Ранее в аэропорту Махачкалы произошли беспорядки из-за прилетающего из Израиля самолета. Путин обвинил в этом инциденте Украину, заявив, что погромы были инициированы ее спецслужбами через соцсети.
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