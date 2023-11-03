Путин предрек провал попыткам поссорить народ России 03 ноября 2023 в 14:37 Размер текста - 17 + У недоброжелателей не получится поссорить народ России, заверил Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Попытки спровоцировать вражду, недоверие и ксенофобию в России обречены на провал. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в преддверие Дня народного единства на Всероссийском форуме «Народы России». «Убежден, что все попытки посеять между нами семена вражды, недоверия и ксенофобии, любые провокации и агрессивные действия, направленные против России, обречены на провал. Потому что мы — единый народ, связанный общей историей, братскими узами дружбы и взаимопонимания», — передает слова Путина пресс-служба Кремля . Глава государства отметил, что истинное богатство России — это многообразие языков, религий и обычаев внутри нее. Он подчеркнул, что именно по этой причине в стране уделяется особое внимание сохранению самобытности каждого народа и его культуры. Кроме того, в этой работе важно задействовать весь потенциал религиозных, общественных и научных организаций, резюмировал Путин. Ранее в аэропорту Махачкалы произошли беспорядки из-за прилетающего из Израиля самолета. Путин обвинил в этом инциденте Украину, заявив, что погромы были инициированы ее спецслужбами через соцсети. Попытки спровоцировать вражду, недоверие и ксенофобию в России обречены на провал. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в преддверие Дня народного единства на Всероссийском форуме «Народы России». «Убежден, что все попытки посеять между нами семена вражды, недоверия и ксенофобии, любые провокации и агрессивные действия, направленные против России, обречены на провал. Потому что мы — единый народ, связанный общей историей, братскими узами дружбы и взаимопонимания», — передает слова Путина пресс-служба Кремля. Глава государства отметил, что истинное богатство России — это многообразие языков, религий и обычаев внутри нее. Он подчеркнул, что именно по этой причине в стране уделяется особое внимание сохранению самобытности каждого народа и его культуры. Кроме того, в этой работе важно задействовать весь потенциал религиозных, общественных и научных организаций, резюмировал Путин. Ранее в аэропорту Махачкалы произошли беспорядки из-за прилетающего из Израиля самолета. Путин обвинил в этом инциденте Украину, заявив, что погромы были инициированы ее спецслужбами через соцсети. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям