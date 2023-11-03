В ГД задумались о системе помощи семьям после убийства детей в Екатеринбурге

03 ноября 2023 в 14:48 Размер текста - 17 +

В ГД считают, что необходимо лучше следить за семьями и помогать им Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге мать убила троих своих детей В России необходимо создавать качественную систему защиты семьи и профилактики насилия. Об этом заявила председатель комитета Госдумы Нина Останина у себя в telegram-канале после новости о том, что екатеринбурженку Анастасию Петрову, задушившую троих детей, признали невменяемой. «Экспертиза установила, что она не может осознавать характер своих действий и нуждается в принудительном лечении. На мой взгляд, эта трагедия в который раз обращает нас к необходимости создания качественной системы защиты семьи и профилактики насилия как одной из мер защиты семьи. Такая система невозможна без качественной, системно выстроенной и законодательно обеспеченной психологической службы», — написала Останина. По ее словам, психологи не могли бы помочь ей в плане лечения, так как не являются врачами, но отследить, что с женщиной что-то не то- могли бы. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге завершилось следствие по делу Анастасии Петровой, обвиняемой в убийстве троих детей. Экспертиза установила, что она не может осознавать характер своих действий и нуждается в принудительном лечении. Больше новостей по теме — в сюжете URA.RU.

В России необходимо создавать качественную систему защиты семьи и профилактики насилия. Об этом заявила председатель комитета Госдумы Нина Останина у себя в telegram-канале после новости о том, что екатеринбурженку Анастасию Петрову, задушившую троих детей, признали невменяемой. «Экспертиза установила, что она не может осознавать характер своих действий и нуждается в принудительном лечении. На мой взгляд, эта трагедия в который раз обращает нас к необходимости создания качественной системы защиты семьи и профилактики насилия как одной из мер защиты семьи. Такая система невозможна без качественной, системно выстроенной и законодательно обеспеченной психологической службы», — написала Останина. По ее словам, психологи не могли бы помочь ей в плане лечения, так как не являются врачами, но отследить, что с женщиной что-то не то- могли бы. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге завершилось следствие по делу Анастасии Петровой, обвиняемой в убийстве троих детей. Экспертиза установила, что она не может осознавать характер своих действий и нуждается в принудительном лечении. Больше новостей по теме — в сюжете URA.RU.