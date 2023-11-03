В ГД задумались о системе помощи семьям после убийства детей в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первый день работы парка им. Маяковского (ЦПКиО) во время пандемии коронавируса.Екатеринбург, мама, семья, парк маяковского, цпкио, мама с коляской, виды екатеринбурга, молодая мама
В ГД считают, что необходимо лучше следить за семьями и помогать им Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге мать убила троих своих детей

В России необходимо создавать качественную систему защиты семьи и профилактики насилия. Об этом заявила председатель комитета Госдумы Нина Останина у себя в telegram-канале после новости о том, что екатеринбурженку Анастасию Петрову, задушившую троих детей, признали невменяемой.

«Экспертиза установила, что она не может осознавать характер своих действий и нуждается в принудительном лечении. На мой взгляд, эта трагедия в который раз обращает нас к необходимости создания качественной системы защиты семьи и профилактики насилия как одной из мер защиты семьи. Такая система невозможна без качественной, системно выстроенной и законодательно обеспеченной психологической службы», — написала Останина.

По ее словам, психологи не могли бы помочь ей в плане лечения, так как не являются врачами, но отследить, что с женщиной что-то не то- могли бы. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге завершилось следствие по делу Анастасии Петровой, обвиняемой в убийстве троих детей. Экспертиза установила, что она не может осознавать характер своих действий и нуждается в принудительном лечении. Больше новостей по теме — в сюжете URA.RU.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России необходимо создавать качественную систему защиты семьи и профилактики насилия. Об этом заявила председатель комитета Госдумы Нина Останина у себя в telegram-канале после новости о том, что екатеринбурженку Анастасию Петрову, задушившую троих детей, признали невменяемой. «Экспертиза установила, что она не может осознавать характер своих действий и нуждается в принудительном лечении. На мой взгляд, эта трагедия в который раз обращает нас к необходимости создания качественной системы защиты семьи и профилактики насилия как одной из мер защиты семьи. Такая система невозможна без качественной, системно выстроенной и законодательно обеспеченной психологической службы», — написала Останина. По ее словам, психологи не могли бы помочь ей в плане лечения, так как не являются врачами, но отследить, что с женщиной что-то не то- могли бы. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге завершилось следствие по делу Анастасии Петровой, обвиняемой в убийстве троих детей. Экспертиза установила, что она не может осознавать характер своих действий и нуждается в принудительном лечении. Больше новостей по теме — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...