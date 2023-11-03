Экс-начальник челябинской колонии избежал срока за финансовые махинации

В качестве наказания суд назначил бывшему руководителю ИК-4 Герману Керопяну 30-тысячный штраф Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший начальник исправительной колонии №4 Челябинска Герман Керопян избежал срока в колонии за финансовые махинации, которые он проворачивал, будучи руководителям пенитенциарного учреждения. Информация об этом появилась в базе данных Металлургического райсуда.

«Уголовное дело прекращено. Назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа», — указано в базе суда.

Из базы следуют, что к решению о прекращении уголовного дела пришли уже на преварительном слушании. По данным агентства, в суде Керопян вину признал. Он указал, что возместил весь причиненный вред. В связи с этим стороной защиты было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, сумма которого по итогу составила 30 тысяч рублей.

Вместе в Керопяном по делу о махинациях в стенах ИК проходит бывший руководитель оперативного отдела Оксана Кожевникова. Дела были разделены по отдельным производствам. Следующее судебное заседание по делу Кожевниковой назначено на 7 ноября.

Керопян и Кожевникова попались на фиктивном трудоустройстве заключенных. Устраивая их на различные вакансии, они забирали заработную плату себе. Стоит отметить, что заключенные обязанностей на своих «рабочих» местах не выполняли. За несколько лет бывшее руководство колонии присвоило себе свыше 250 тысяч рублей.