Минздрав ответил челябинцам о наличии вакцины против кори

03 ноября 2023 в 15:29 Размер текста - 17 +

Моновакцина против кори доступна во всех поликлиниках, комплексную придется подождать Фото: Денис Моргунов © URA.RU В медучреждениях Челябинской области есть порядка 8,5 тысяч доз моновакцины против кори, она доступна для вакцинации. Поставки комплексной вакцины против кори и паротита либо кори-паротита-краснухи ожидаются в конце ноября, сообщили URA.RU в пресс-службе минздрава региона. «Взрослым и детям ставится один и тот же препарат от кори (моновакцина). На сегодняшний день в регионе около пяти тысяч доз этой, которая распределяется Минздравом РФ в рамках „Национального календаря профилактических прививок“. Дополнительно минздрав области закупил еще 3,5 тысячи доз вакцины против кори для проведения вакцинации контактных в очагах», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что все медучреждения региона имеют моновакцину против кори и используют для иммунизации в контактных очагах. Ранее URA.RU сообщало, что жительница Миасса пожаловалась на отсутствие вакцины против кори и паротита. В минздраве региона ответили, что поставка дивакцины «корь-паротит» и тривакцины «корь-паротит-краснуха» намечены на конец ноября. Для того чтобы не ставить несколько прививок, родителям рекомендуют дождаться поступления этих вакцин.

В медучреждениях Челябинской области есть порядка 8,5 тысяч доз моновакцины против кори, она доступна для вакцинации. Поставки комплексной вакцины против кори и паротита либо кори-паротита-краснухи ожидаются в конце ноября, сообщили URA.RU в пресс-службе минздрава региона. «Взрослым и детям ставится один и тот же препарат от кори (моновакцина). На сегодняшний день в регионе около пяти тысяч доз этой, которая распределяется Минздравом РФ в рамках „Национального календаря профилактических прививок“. Дополнительно минздрав области закупил еще 3,5 тысячи доз вакцины против кори для проведения вакцинации контактных в очагах», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что все медучреждения региона имеют моновакцину против кори и используют для иммунизации в контактных очагах. Ранее URA.RU сообщало, что жительница Миасса пожаловалась на отсутствие вакцины против кори и паротита. В минздраве региона ответили, что поставка дивакцины «корь-паротит» и тривакцины «корь-паротит-краснуха» намечены на конец ноября. Для того чтобы не ставить несколько прививок, родителям рекомендуют дождаться поступления этих вакцин.