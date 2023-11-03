Минздрав ответил челябинцам о наличии вакцины против кори

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Моновакцина против кори доступна во всех поликлиниках, комплексную придется подождать Фото:

В медучреждениях Челябинской области есть порядка 8,5 тысяч доз моновакцины против кори, она доступна для вакцинации. Поставки комплексной вакцины против кори и паротита либо кори-паротита-краснухи ожидаются в конце ноября, сообщили URA.RU в пресс-службе минздрава региона.

«Взрослым и детям ставится один и тот же препарат от кори (моновакцина). На сегодняшний день в регионе около пяти тысяч доз этой, которая распределяется Минздравом РФ в рамках „Национального календаря профилактических прививок“. Дополнительно минздрав области закупил еще 3,5 тысячи доз вакцины против кори для проведения вакцинации контактных в очагах», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что все медучреждения региона имеют моновакцину против кори и используют для иммунизации в контактных очагах.

Ранее URA.RU сообщало, что жительница Миасса пожаловалась на отсутствие вакцины против кори и паротита. В минздраве региона ответили, что поставка дивакцины «корь-паротит» и тривакцины «корь-паротит-краснуха» намечены на конец ноября. Для того чтобы не ставить несколько прививок, родителям рекомендуют дождаться поступления этих вакцин.

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В медучреждениях Челябинской области есть порядка 8,5 тысяч доз моновакцины против кори, она доступна для вакцинации. Поставки комплексной вакцины против кори и паротита либо кори-паротита-краснухи ожидаются в конце ноября, сообщили URA.RU в пресс-службе минздрава региона. «Взрослым и детям ставится один и тот же препарат от кори (моновакцина). На сегодняшний день в регионе около пяти тысяч доз этой, которая распределяется Минздравом РФ в рамках „Национального календаря профилактических прививок“. Дополнительно минздрав области закупил еще 3,5 тысячи доз вакцины против кори для проведения вакцинации контактных в очагах», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что все медучреждения региона имеют моновакцину против кори и используют для иммунизации в контактных очагах. Ранее URA.RU сообщало, что жительница Миасса пожаловалась на отсутствие вакцины против кори и паротита. В минздраве региона ответили, что поставка дивакцины «корь-паротит» и тривакцины «корь-паротит-краснуха» намечены на конец ноября. Для того чтобы не ставить несколько прививок, родителям рекомендуют дождаться поступления этих вакцин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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