В Кремле отреагировали на возвращение Пугачевой

Любой законопослушный гражданин России имеет право свободно покидать родину и возвращаться. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он отреагировал на возвращение российской певицы Аллы Пугачевой.
«Отмечается рост граждан, выезжающие в другие страны. Они работают там, возвращаются. Это постоянный процесс. Любой законопослушный гражданин всегда свободно возвращается в Россию», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Пресс-секретарь также подчеркнул, что статус родственника иностранного агента не является нарицательным. Так, Песков сослался на супруга Пугачевой Максима Галкина (признан Минюстом РФ иноагентом).
Алла Пугачева вернулась в Россию 2 ноября. Она вместе с мужем покинула РФ после начала СВО.
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