В Кремле отреагировали на возвращение Пугачевой

Песков: любой законопослушный гражданин имеет право вернуться в Россию
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Россияне покидают и возвращаются в Россию — это постоянный процесс, подчеркнул Дмитрий Песков Фото:

Любой законопослушный гражданин России имеет право свободно покидать родину и возвращаться. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он отреагировал на возвращение российской певицы Аллы Пугачевой.

«Отмечается рост граждан, выезжающие в другие страны. Они работают там, возвращаются. Это постоянный процесс. Любой законопослушный гражданин всегда свободно возвращается в Россию», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Пресс-секретарь также подчеркнул, что статус родственника иностранного агента не является нарицательным. Так, Песков сослался на супруга Пугачевой Максима Галкина (признан Минюстом РФ иноагентом).

Алла Пугачева вернулась в Россию 2 ноября. Она вместе с мужем покинула РФ после начала СВО.

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Любой законопослушный гражданин России имеет право свободно покидать родину и возвращаться. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он отреагировал на возвращение российской певицы Аллы Пугачевой. «Отмечается рост граждан, выезжающие в другие страны. Они работают там, возвращаются. Это постоянный процесс. Любой законопослушный гражданин всегда свободно возвращается в Россию», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь также подчеркнул, что статус родственника иностранного агента не является нарицательным. Так, Песков сослался на супруга Пугачевой Максима Галкина (признан Минюстом РФ иноагентом). Алла Пугачева вернулась в Россию 2 ноября. Она вместе с мужем покинула РФ после начала СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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