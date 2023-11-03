В Кремле отреагировали на возвращение Пугачевой Песков: любой законопослушный гражданин имеет право вернуться в Россию 03 ноября 2023 в 15:15 Размер текста - 17 + Россияне покидают и возвращаются в Россию — это постоянный процесс, подчеркнул Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Любой законопослушный гражданин России имеет право свободно покидать родину и возвращаться. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он отреагировал на возвращение российской певицы Аллы Пугачевой. «Отмечается рост граждан, выезжающие в другие страны. Они работают там, возвращаются. Это постоянный процесс. Любой законопослушный гражданин всегда свободно возвращается в Россию», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь также подчеркнул, что статус родственника иностранного агента не является нарицательным. Так, Песков сослался на супруга Пугачевой Максима Галкина (признан Минюстом РФ иноагентом). Алла Пугачева вернулась в Россию 2 ноября. Она вместе с мужем покинула РФ после начала СВО. Любой законопослушный гражданин России имеет право свободно покидать родину и возвращаться. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он отреагировал на возвращение российской певицы Аллы Пугачевой. «Отмечается рост граждан, выезжающие в другие страны. Они работают там, возвращаются. Это постоянный процесс. Любой законопослушный гражданин всегда свободно возвращается в Россию», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь также подчеркнул, что статус родственника иностранного агента не является нарицательным. Так, Песков сослался на супруга Пугачевой Максима Галкина (признан Минюстом РФ иноагентом). Алла Пугачева вернулась в Россию 2 ноября. Она вместе с мужем покинула РФ после начала СВО. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям