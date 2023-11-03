Shot: Пугачеву требуют задержать и допросить

Российские общественники из организации «Зов народа» хотят проверить певицу Аллу Пугачеву на предмет финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также ее хотят наказать за публичные оскорбления россиян в интернете.
«Общественники из «Зова народа» требуют наказать Пугачеву по административной статье «Публичное оскорбление в Интернете. <…> Они требуют допросить певицу на предмет ее непосредственного участия в финансировании ВСУ», — передают авторы telegram-канала Shot. Представители общественной организации обратились к председателю СК РФ Александру Бастрыкину и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить певицу.
Алла Пугачева вернулась в Россию 2 ноября. Она и ее супруг Максим Галкин (признан Минюстом иноагентом) покидали РФ после начала спецоперации на Украине. Они эмигрировали в Израиль. Алла Пугачева в качестве солидарности с супругом просила также дать ей статус иностранного агента.
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