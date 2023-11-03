Shot: Пугачеву требуют задержать и допросить

03 ноября 2023 в 15:29 Размер текста - 17 +

На Аллу Пугачеву общественники хотят завести административное дело Фото: Александр Авилов / АГН Москва Российские общественники из организации «Зов народа» хотят проверить певицу Аллу Пугачеву на предмет финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также ее хотят наказать за публичные оскорбления россиян в интернете. «Общественники из «Зова народа» требуют наказать Пугачеву по административной статье «Публичное оскорбление в Интернете. <…> Они требуют допросить певицу на предмет ее непосредственного участия в финансировании ВСУ», — передают авторы telegram-канала Shot. Представители общественной организации обратились к председателю СК РФ Александру Бастрыкину и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить певицу. Алла Пугачева вернулась в Россию 2 ноября. Она и ее супруг Максим Галкин (признан Минюстом иноагентом) покидали РФ после начала спецоперации на Украине. Они эмигрировали в Израиль. Алла Пугачева в качестве солидарности с супругом просила также дать ей статус иностранного агента.

Российские общественники из организации «Зов народа» хотят проверить певицу Аллу Пугачеву на предмет финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также ее хотят наказать за публичные оскорбления россиян в интернете. «Общественники из «Зова народа» требуют наказать Пугачеву по административной статье «Публичное оскорбление в Интернете. <…> Они требуют допросить певицу на предмет ее непосредственного участия в финансировании ВСУ», — передают авторы telegram-канала Shot. Представители общественной организации обратились к председателю СК РФ Александру Бастрыкину и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить певицу. Алла Пугачева вернулась в Россию 2 ноября. Она и ее супруг Максим Галкин (признан Минюстом иноагентом) покидали РФ после начала спецоперации на Украине. Они эмигрировали в Израиль. Алла Пугачева в качестве солидарности с супругом просила также дать ей статус иностранного агента.