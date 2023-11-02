Пермякам рассказали, подготовить автомобиль к зиме

Глава автосервиса в Перми Артюхин: перед зимой нужно проверить техжидкости

03 ноября 2023 в 15:55 Размер текста - 17 +

Диагностика поможет избежать ДТП Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жителям Перми рекомендуют перед началом зимнего сезона проверить все системы двигателя и технические жидкости. Это необходимо, чтобы избежать аварий и непредвиденных ситуаций, рассказал URA.RU руководитель автосервиса «Fit service» в Перми Дмитрий Артюхин. «Перед зимним сезоном необходимо проверить уровень масла и убедиться, что вы проехали на нем не более 5 километров. При замене масла в двигателе обязательно меняйте и масляный фильтр. Также надо проверить антифриз на соответствие сезону и тормозную жидкость. Ее лучше менять каждые два года. Иначе в морозы она может замерзнуть, а система — не сработать», — рассказал Артюхин корреспонденту агентства. Он добавил, что лучше заранее обработать утеплители на автомобиле. Это поможет избежать примерзания двери или багажника. Чтобы не было проблем с зажиганием, рекомендуют пройти диагностику систем двигателя и аккумулятора. А для лучшей видимости на зимней дороге — заменить летние щетки стеклоочистителя на зимние, и воду в бочке омывателя на «незамерзайку». Ранее URA.RU рассказало, когда и как лучше менять летнюю резину на зимнюю. Пермским автовладельцам из=-за особенностей климата рекомендуют выбирать шипованные покрышки, а не фрикционные.

Жителям Перми рекомендуют перед началом зимнего сезона проверить все системы двигателя и технические жидкости. Это необходимо, чтобы избежать аварий и непредвиденных ситуаций, рассказал URA.RU руководитель автосервиса «Fit service» в Перми Дмитрий Артюхин. «Перед зимним сезоном необходимо проверить уровень масла и убедиться, что вы проехали на нем не более 5 километров. При замене масла в двигателе обязательно меняйте и масляный фильтр. Также надо проверить антифриз на соответствие сезону и тормозную жидкость. Ее лучше менять каждые два года. Иначе в морозы она может замерзнуть, а система — не сработать», — рассказал Артюхин корреспонденту агентства. Он добавил, что лучше заранее обработать утеплители на автомобиле. Это поможет избежать примерзания двери или багажника. Чтобы не было проблем с зажиганием, рекомендуют пройти диагностику систем двигателя и аккумулятора. А для лучшей видимости на зимней дороге — заменить летние щетки стеклоочистителя на зимние, и воду в бочке омывателя на «незамерзайку». Ранее URA.RU рассказало, когда и как лучше менять летнюю резину на зимнюю. Пермским автовладельцам из=-за особенностей климата рекомендуют выбирать шипованные покрышки, а не фрикционные.