02 ноября 2023

Пермякам рассказали, подготовить автомобиль к зиме

Глава автосервиса в Перми Артюхин: перед зимой нужно проверить техжидкости
© Служба новостей «URA.RU»
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Диагностика поможет избежать ДТП Фото:

Жителям Перми рекомендуют перед началом зимнего сезона проверить все системы двигателя и технические жидкости. Это необходимо, чтобы избежать аварий и непредвиденных ситуаций, рассказал URA.RU руководитель автосервиса «Fit service» в Перми Дмитрий Артюхин.

«Перед зимним сезоном необходимо проверить уровень масла и убедиться, что вы проехали на нем не более 5 километров. При замене масла в двигателе обязательно меняйте и масляный фильтр. Также надо проверить антифриз на соответствие сезону и тормозную жидкость. Ее лучше менять каждые два года. Иначе в морозы она может замерзнуть, а система — не сработать», — рассказал Артюхин корреспонденту агентства.

Он добавил, что лучше заранее обработать утеплители на автомобиле. Это поможет избежать примерзания двери или багажника. Чтобы не было проблем с зажиганием, рекомендуют пройти диагностику систем двигателя и аккумулятора. А для лучшей видимости на зимней дороге — заменить летние щетки стеклоочистителя на зимние, и воду в бочке омывателя на «незамерзайку».

Ранее URA.RU рассказало, когда и как лучше менять летнюю резину на зимнюю. Пермским автовладельцам из=-за особенностей климата рекомендуют выбирать шипованные покрышки, а не фрикционные.

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Жителям Перми рекомендуют перед началом зимнего сезона проверить все системы двигателя и технические жидкости. Это необходимо, чтобы избежать аварий и непредвиденных ситуаций, рассказал URA.RU руководитель автосервиса «Fit service» в Перми Дмитрий Артюхин. «Перед зимним сезоном необходимо проверить уровень масла и убедиться, что вы проехали на нем не более 5 километров. При замене масла в двигателе обязательно меняйте и масляный фильтр. Также надо проверить антифриз на соответствие сезону и тормозную жидкость. Ее лучше менять каждые два года. Иначе в морозы она может замерзнуть, а система — не сработать», — рассказал Артюхин корреспонденту агентства. Он добавил, что лучше заранее обработать утеплители на автомобиле. Это поможет избежать примерзания двери или багажника. Чтобы не было проблем с зажиганием, рекомендуют пройти диагностику систем двигателя и аккумулятора. А для лучшей видимости на зимней дороге — заменить летние щетки стеклоочистителя на зимние, и воду в бочке омывателя на «незамерзайку». Ранее URA.RU рассказало, когда и как лучше менять летнюю резину на зимнюю. Пермским автовладельцам из=-за особенностей климата рекомендуют выбирать шипованные покрышки, а не фрикционные.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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