WSJ: российский дрон «Ланцет» стал бедствием для ВСУ

03 ноября 2023 в 16:30 Размер текста - 17 +

Дроны «Ланцет» успешно поражают танки и другую вражескую технику, отметили журналисты WSJ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские дроны-камикадзе «Ланцет» стали настоящим бедствием для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе их контрнаступления. Беспилотники неоднократно выводили из строя вражескую технику. Своими наблюдениями поделились американские журналисты. «Одним из бедствий контрнаступления Украины является взрывающийся дрон [„Ланцет“] с характерными Х-образными крыльями. БПЛА врезается в цели на скорости более 100 миль в час», — уточнили журналисты в материале для газеты The Wall Street Journal. Они также напомнили, что США ввели персональные санкции в отношении разработчика беспилотника «Ланцет» и его семьи. В минобороны Великобритании подчеркнули, что дроны «Ланцет» показывают высокую эффективность в зоне спецоперации на Украине. Они успешно поражают приоритетные вражеские цели. Главком ВСУ Валерий Залужный также признавал превосходство российских воздушных сил, передает телеканал 360. Российские военные при помощи «Ланцет» успешно уничтожают даже танки, сообщает «Национальная служба новостей».

Российские дроны-камикадзе «Ланцет» стали настоящим бедствием для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе их контрнаступления. Беспилотники неоднократно выводили из строя вражескую технику. Своими наблюдениями поделились американские журналисты. «Одним из бедствий контрнаступления Украины является взрывающийся дрон [„Ланцет“] с характерными Х-образными крыльями. БПЛА врезается в цели на скорости более 100 миль в час», — уточнили журналисты в материале для газеты The Wall Street Journal. Они также напомнили, что США ввели персональные санкции в отношении разработчика беспилотника «Ланцет» и его семьи. В минобороны Великобритании подчеркнули, что дроны «Ланцет» показывают высокую эффективность в зоне спецоперации на Украине. Они успешно поражают приоритетные вражеские цели. Главком ВСУ Валерий Залужный также признавал превосходство российских воздушных сил, передает телеканал 360. Российские военные при помощи «Ланцет» успешно уничтожают даже танки, сообщает «Национальная служба новостей».