В Британии назвали лучшее оружие России

Минобороны Британии: дроны «Ланцет» демонстрируют высокую эффективность

01 ноября 2023 в 17:18 Размер текста - 17 +

Дроны-камикадзе «Ланцет» наносят эффективные удары по артиллерии ВСУ, заявили в Минобороны Британии Фото: Андре Любимов/РБК/ТАСС новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские беспилотники «Ланцет» являются одним из лучших оружий, демонстрирующих высокую эффективность на поле боя в зоне проведения СВО. Об этом рассказали в министерстве обороны Британии. «Дроны-камикадзе „Ланцеты“ стали одним из наиболее эффективных новых средств, которые Россия применила на Украине за последние 12 месяцев», — сообщается в аккаунте британского Минобороны в соцсети X. Там добавили, что эти дроны применяются для поражения приоритетных целей и играют важную роль в контрбатарейной борьбе, а также наносят удары по вражеской артиллерии. Это значительный шаг вперед для России в использовании беспилотных аппаратов, которые ранее применялись в основном для разведки. Украинские военные также называют российский беспилотник «Ланцет» одной из главных угроз на фронте. Солдат ВСУ отметил, что большое количество этих беспилотников создает проблемы для украинских войск, так как у них нет аналогичного оружия. Бывший американский разведчик Скотт Риттер подвтердил, что российские дроны «Ланцет» оказывают негативное влияние на ситуацию ВСУ на фронте, передает RT.

Российские беспилотники «Ланцет» являются одним из лучших оружий, демонстрирующих высокую эффективность на поле боя в зоне проведения СВО. Об этом рассказали в министерстве обороны Британии. «Дроны-камикадзе „Ланцеты“ стали одним из наиболее эффективных новых средств, которые Россия применила на Украине за последние 12 месяцев», — сообщается в аккаунте британского Минобороны в соцсети X. Там добавили, что эти дроны применяются для поражения приоритетных целей и играют важную роль в контрбатарейной борьбе, а также наносят удары по вражеской артиллерии. Это значительный шаг вперед для России в использовании беспилотных аппаратов, которые ранее применялись в основном для разведки. Украинские военные также называют российский беспилотник «Ланцет» одной из главных угроз на фронте. Солдат ВСУ отметил, что большое количество этих беспилотников создает проблемы для украинских войск, так как у них нет аналогичного оружия. Бывший американский разведчик Скотт Риттер подвтердил, что российские дроны «Ланцет» оказывают негативное влияние на ситуацию ВСУ на фронте, передает RT.