Курганские власти сократят расходы на губернатора и его подчиненных

Планируется, что доходы бюджета Курганской области составят 65,6 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В 2024 году в Курганской области планируют на шесть миллионов сократить расходы на содержание главы региона Вадима Шумкова и его подчиненных губернатора. Данная информация размещена в проекте бюджета.

«Обеспечение функционирования губернатора Курганской области и его заместителей, аппарата губернатора Курганской области — 225,6 млн рублей», — говорится в приложении к документу, размещенному в группе думы в соцсети «ВКонтакте». Аналогичные суммы планируется потратить в 2025 и 2026 годах.

В 2023 году расходы на губернатора и его подчиненных составили 231,4 млн рублей. На содержание губернатора в 2024 году, как и в 2023-м, планируют потратить 6 млн 674 тысячи рублей. Расходы на аппарат губернатора вырастут с 176 939 100 рублей до 177 167 000.

Планируется, что в 2024 году общий объем доходов региона составит 65,6 млн рублей, а общий объем расходов — 72,1 млн рублей. В законе об областном бюджете на 2023 год доходы были запланированы в размере 66,9 млн рублей, а расходы — в размере 74,1 млн рублей.