02 ноября 2023

Жители ЯНАО пожаловались на отсутствие мясной вырезки в магазинах. Фото

Жители Ноябрьска пожаловались на отсутствие куриного филе в сетевых магазинах
© Служба новостей «URA.RU»
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Покупатели в ТЦ. Курган, торговый центр, покупатели, корзина с продуктами, магазин, супермаркет, продукты питания, пустая корзина
В Ноябрьске дефицит мясной продукции Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) жители пожаловались на пустые холодильники с мясом в крупных сетевых магазинах. Покупатель рассказал корреспонденту агентства о внезапной пропаже куриной вырезки.

«С полок магазинов в городе пропало куриное филе. В „Магните“ совсем пусто, в „Монетке“ — на фото. В „Магните“ работники сказали, что покупатели из зарубежья скупают всю грудку для перепродажи в своих ларьках», — поделилась женщина.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в головной офис «Монетки». На момент публикации новости ответ не был получен.

Обновлено 18:15:

Пресс-служба магазина «Магнит» сообщила агентству, что в округе не наблюдается дефицит мясной продукции. «В ЯНАО мясо курицы в магазинах сети представлено в необходимом объеме, рассчитанном на покупательский спрос, нехватки продукции нет. Потребители кроме филе всегда могут приобрести в торговых точках компании различные позиции мяса курицы: охлажденные полуфабрикаты из разных частей тушки, субпродукты и другие», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщило об отсутствии продуктов питания в поселке Сеяха (ЯНАО). Жители не могли приобрести молочные продукты, фрукты и овощи.

Холодильник с мясной продукцией в магазине «Монетка» в Ноябрьске
Холодильник с мясной продукцией в магазине «Монетка» в Ноябрьске

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В Ноябрьске (ЯНАО) жители пожаловались на пустые холодильники с мясом в крупных сетевых магазинах. Покупатель рассказал корреспонденту агентства о внезапной пропаже куриной вырезки. «С полок магазинов в городе пропало куриное филе. В „Магните“ совсем пусто, в „Монетке“ — на фото. В „Магните“ работники сказали, что покупатели из зарубежья скупают всю грудку для перепродажи в своих ларьках», — поделилась женщина. Корреспондент URA.RU отправил запрос в головной офис «Монетки». На момент публикации новости ответ не был получен. Обновлено 18:15: Пресс-служба магазина «Магнит» сообщила агентству, что в округе не наблюдается дефицит мясной продукции. «В ЯНАО мясо курицы в магазинах сети представлено в необходимом объеме, рассчитанном на покупательский спрос, нехватки продукции нет. Потребители кроме филе всегда могут приобрести в торговых точках компании различные позиции мяса курицы: охлажденные полуфабрикаты из разных частей тушки, субпродукты и другие», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщило об отсутствии продуктов питания в поселке Сеяха (ЯНАО). Жители не могли приобрести молочные продукты, фрукты и овощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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