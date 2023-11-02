В Ноябрьске (ЯНАО) жители пожаловались на пустые холодильники с мясом в крупных сетевых магазинах. Покупатель рассказал корреспонденту агентства о внезапной пропаже куриной вырезки.
«С полок магазинов в городе пропало куриное филе. В „Магните“ совсем пусто, в „Монетке“ — на фото. В „Магните“ работники сказали, что покупатели из зарубежья скупают всю грудку для перепродажи в своих ларьках», — поделилась женщина.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в головной офис «Монетки». На момент публикации новости ответ не был получен.
Обновлено 18:15:
Пресс-служба магазина «Магнит» сообщила агентству, что в округе не наблюдается дефицит мясной продукции. «В ЯНАО мясо курицы в магазинах сети представлено в необходимом объеме, рассчитанном на покупательский спрос, нехватки продукции нет. Потребители кроме филе всегда могут приобрести в торговых точках компании различные позиции мяса курицы: охлажденные полуфабрикаты из разных частей тушки, субпродукты и другие», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU сообщило об отсутствии продуктов питания в поселке Сеяха (ЯНАО). Жители не могли приобрести молочные продукты, фрукты и овощи.
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