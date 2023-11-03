Национализированный пермский завод «Метафракс» возглавит новый директор

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Новый директор также возглавляет другое предприятие Фото:
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Национализация завода «Метафракс»

Директором национализированного завода АО «Метафракс Кемикалс» станет Альберт Худайбирдин. Об этом URA.RU сообщил источник в политэлитах. Сейчас Худайбирдин параллельно возглавляет алтайский «Кучуксульфат».

«Альберт Худайбирдин станет овым гендиректором АО „Метафракс Кемикалс“», — рассказал источник. По его данным, назначение состоится в ближайшее время. На звонки URA.RU в «Метафракс» не ответили. В Росимущество направлен запрос.

Альберт Худайбирдин является выходцем «Башкирской соды». «Кучуксульфат» он возглавил в августе 2022 года. Его назначило Росимущество: «Кучуксульфат» был национализирован в 2022 году.

URA.RU ранее сообщало о завершении передачи «Метафракс Кемикалс» государству. В собственности страны теперь находится 95% предприятия. Национализацию завода инициировала Генпрокуратура. В надзорном органе посчитали, что завод имеет стратегическое значение для России и был приватизирован в 90-х без согласия государства. Это решение пытались оспорить в суде бывшие владельцы предприятия.

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Директором национализированного завода АО «Метафракс Кемикалс» станет Альберт Худайбирдин. Об этом URA.RU сообщил источник в политэлитах. Сейчас Худайбирдин параллельно возглавляет алтайский «Кучуксульфат». «Альберт Худайбирдин станет овым гендиректором АО „Метафракс Кемикалс“», — рассказал источник. По его данным, назначение состоится в ближайшее время. На звонки URA.RU в «Метафракс» не ответили. В Росимущество направлен запрос. Альберт Худайбирдин является выходцем «Башкирской соды». «Кучуксульфат» он возглавил в августе 2022 года. Его назначило Росимущество: «Кучуксульфат» был национализирован в 2022 году. URA.RU ранее сообщало о завершении передачи «Метафракс Кемикалс» государству. В собственности страны теперь находится 95% предприятия. Национализацию завода инициировала Генпрокуратура. В надзорном органе посчитали, что завод имеет стратегическое значение для России и был приватизирован в 90-х без согласия государства. Это решение пытались оспорить в суде бывшие владельцы предприятия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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