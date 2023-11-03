Национализированный пермский завод «Метафракс» возглавит новый директор

Новый директор также возглавляет другое предприятие Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Национализация завода «Метафракс»

Директором национализированного завода АО «Метафракс Кемикалс» станет Альберт Худайбирдин. Об этом URA.RU сообщил источник в политэлитах. Сейчас Худайбирдин параллельно возглавляет алтайский «Кучуксульфат».

«Альберт Худайбирдин станет овым гендиректором АО „Метафракс Кемикалс“», — рассказал источник. По его данным, назначение состоится в ближайшее время. На звонки URA.RU в «Метафракс» не ответили. В Росимущество направлен запрос.

Альберт Худайбирдин является выходцем «Башкирской соды». «Кучуксульфат» он возглавил в августе 2022 года. Его назначило Росимущество: «Кучуксульфат» был национализирован в 2022 году.

URA.RU ранее сообщало о завершении передачи «Метафракс Кемикалс» государству. В собственности страны теперь находится 95% предприятия. Национализацию завода инициировала Генпрокуратура. В надзорном органе посчитали, что завод имеет стратегическое значение для России и был приватизирован в 90-х без согласия государства. Это решение пытались оспорить в суде бывшие владельцы предприятия.