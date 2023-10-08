Акции национализированного пермского завода «Метафракс» перевели на счета РФ

09 октября 2023 в 10:53 Размер текста - 17 +

Большая часть акций предприятия была переведена на счет Росимущества Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Национализация завода «Метафракс» Завершен процесс передачи контрольного пакета акций национализированного пермского АО «Метафракс Кемикалс» в собственность государства. После отмены итогов приватизации химического предприятия арбитражным судом, более 95% ценных бумаг завода перечислены на счет Росимущества. Процедура была проведена АО «Регистратор Интрако», результаты проконтролированы судебными приставами. «Судебный пристав уведомил руководство АО „Регистратор Интрако“ о возбуждении производства и предупредил об уголовной ответственности, предусмотренной за неисполнение решения суда. Итоговая проверка показала, что основной пакет акций, составляющий 95,88% уставного капитала АО „Метафракс Кемикалс“, зачислен на лицевой счет РФ в лице Федерального агентства по управлению госимуществом. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением», — сообщается на сайте УФССП по Пермскому краю. Ранее арбитражный суд по иску Генпрокуратуры РФ изъял большую часть акций химического предприятия в пользу Росимущества. Надзорный орган посчитал, что завод, имеющий для страны стратегическое значение, был приватизирован в 1990-е годы без согласия правительства России. Суд также удовлетворил иск Генпрокуратуры о наложении ареста на имущество АО «Метафракс Кемикалс». Кроме этого, руководству акционерного общества запрещено принимать решения о выплатах дивидендов, а также предпринимать любые действия, ухудшающие положение работников предприятия. На часть денежных средств, находящихся на счетах компании, наложен арест. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Завершен процесс передачи контрольного пакета акций национализированного пермского АО «Метафракс Кемикалс» в собственность государства. После отмены итогов приватизации химического предприятия арбитражным судом, более 95% ценных бумаг завода перечислены на счет Росимущества. Процедура была проведена АО «Регистратор Интрако», результаты проконтролированы судебными приставами. «Судебный пристав уведомил руководство АО „Регистратор Интрако“ о возбуждении производства и предупредил об уголовной ответственности, предусмотренной за неисполнение решения суда. Итоговая проверка показала, что основной пакет акций, составляющий 95,88% уставного капитала АО „Метафракс Кемикалс“, зачислен на лицевой счет РФ в лице Федерального агентства по управлению госимуществом. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением», — сообщается на сайте УФССП по Пермскому краю. Ранее арбитражный суд по иску Генпрокуратуры РФ изъял большую часть акций химического предприятия в пользу Росимущества. Надзорный орган посчитал, что завод, имеющий для страны стратегическое значение, был приватизирован в 1990-е годы без согласия правительства России. Суд также удовлетворил иск Генпрокуратуры о наложении ареста на имущество АО «Метафракс Кемикалс». Кроме этого, руководству акционерного общества запрещено принимать решения о выплатах дивидендов, а также предпринимать любые действия, ухудшающие положение работников предприятия. На часть денежных средств, находящихся на счетах компании, наложен арест.