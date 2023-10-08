Акции национализированного пермского завода «Метафракс» перевели на счета РФ

Завершен процесс передачи контрольного пакета акций национализированного пермского АО «Метафракс Кемикалс» в собственность государства. После отмены итогов приватизации химического предприятия арбитражным судом, более 95% ценных бумаг завода перечислены на счет Росимущества. Процедура была проведена АО «Регистратор Интрако», результаты проконтролированы судебными приставами.
«Судебный пристав уведомил руководство АО „Регистратор Интрако“ о возбуждении производства и предупредил об уголовной ответственности, предусмотренной за неисполнение решения суда. Итоговая проверка показала, что основной пакет акций, составляющий 95,88% уставного капитала АО „Метафракс Кемикалс“, зачислен на лицевой счет РФ в лице Федерального агентства по управлению госимуществом. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением», — сообщается на сайте УФССП по Пермскому краю.
Ранее арбитражный суд по иску Генпрокуратуры РФ изъял большую часть акций химического предприятия в пользу Росимущества. Надзорный орган посчитал, что завод, имеющий для страны стратегическое значение, был приватизирован в 1990-е годы без согласия правительства России. Суд также удовлетворил иск Генпрокуратуры о наложении ареста на имущество АО «Метафракс Кемикалс». Кроме этого, руководству акционерного общества запрещено принимать решения о выплатах дивидендов, а также предпринимать любые действия, ухудшающие положение работников предприятия. На часть денежных средств, находящихся на счетах компании, наложен арест.
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