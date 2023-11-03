Любимая группа Шумкова выступит на имиджевом проекте Путина

Курганский ансамбль «Цветень» выступит на выставке-форуме «Россия» в Москве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Народный ансамбль «Цветень», являющийся любимым коллективом губернатора Курганской области Вадима Шумкова, выступит на выставке-форуме «Россия» на территории ВДНХ в Москве. Данный проект был инициирован президентом страны Владимиром Путиным. Об этом сообщает правительство региона. О том, что это одна из его любимая группа, глава региона сообщал в своих соцсетях.

«На территории ВДНХ с 4 ноября начнет свою работу Международная выставка-форум «Россия». Мероприятие представит все 89 регионов России. 22 ноября — День Курганской области на ВДНХ. В этот день на главной сцене ВДНХ выступит фольклорный ансамбль «Цветень», — говорится в сообщении правительства региона в соцсети

В рамках форума Курганскую область представят мастера Центра русской народной культуры «Лад». Они проведут для посетителей выставки мастер-шоу, в которых научат ткать пояса и делать ковровую вышивку. Также будет представлены интерактивные зоны «Сила в духовности», «Сила в здоровье», «Сила в экономике» и «Сила в природе». На них покажут достижения региона в ремесленничестве, медицине, промышленности и природе. Выставка-форум «Россия» продлится до 12 апреля 2024 года.

Ранее URA.RU писало, что глава Курганской области Вадим Шумков пообещал поддержать народный ансамбль «Цветень» губернаторским грантом. Также он называл участников коллектива «крутыми ребятами» и похвалил их за красивое исполнение казачьих песен. «Цветень» регулярно выступает на праздничных мероприятиях, организованных курганскими властями.