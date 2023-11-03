Депутаты Катав-Ивановска отказали прокурору в отстранении врио мэра

До выборов нового главы Катав-Ивановска кресло мэра останется за Петром Емельяновым Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутаты Катав-Ивановска (Челябинская область) отказались отстранять временного мэра Петра Емельянова. Об этом URA.RU 3 ноября сообщила председатель горсовета Галина Федосеева:

«Все то, что в протесте вынесла прокуратура, не имеет почвы. Основная позиция прокурора в том, что депутат на непостоянной основе не может занимать данную должность. Поскольку должностного лица в администрации нет, по уставу мы можем выбрать из состава депутатов. Они работают на выборной, а не муниципальной должности. И здесь прокуратура подменила понятия главы администрации и главы муниципального образования. Что касается контрактов Емельянова с администрацией, он закрыл их полностью. А новые отыгранные контракты вступят в действие с 15 мая 2024 года. К тому времени будет избран новый глава, и Емельянов прекратит временное исполнение обязанностей мэра», — заявила Федосеева.

Депутаты рассмотрели представление прокурора и оценку юриста горсовета. Всего из 16 депутатов на рассмотрении присутствовало 13 человек. В результате девять человек выступили за отклонение протеста.

Петр Емельянов стал временно исполняющим обязанности мэра города по решению совета депутатов Катав-Ивановска 25 октября. Прокурор города Вячеслав Новоженов потребовал отменить решение депутатов об избрании Емельянова. По мнению прокурора, депутат не может по закону исполнять обязанности муниципального служащего. К тому же, как предприниматель, Емельянов заключил с муниципалитетом четыре контракта, которые продолжает исполнять. По мнению прокурора, это также может вызвать конфликт интересов.

Емельянов был назначен 25 октября из числа депутатов после отставки мэра Андрея Елисеева. Его предшественник написал заявление о сложении полномочий 13 октября после разноса, который челябинский губернатора Алексей Текслер устроил главе района Николаю Шимановичу. Новые выборы мэра назначили на январь, до этого его полномочия по решению депутатов должен исполнять Емельянов.

Емельянов известен тем, что в 2021 году избил избирательницу за отказ голосовать за него. Также сообщалось, что на него подано заявление за махинации при ремонте трубопровода.