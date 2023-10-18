18 октября 2023

Побивший избирательницу депутат согласился возглавить челябинский город

Главой Катав-Ивановска согласился стать депутат Емельянов, избивший избирателя
© Служба новостей «URA.RU»
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Итоговая пресс-конференция в департаменте образования. Курган , депутат, чиновник, приказ, шариковая ручка
В Катав-Ивановске решают, кто временно займет место мэра Фото:

В Катав-Ивановске (Челябинская область) ищут временную замену написавшему заявление о сложении полномочий мэру Андрею Елисееву. Предварительное согласие дал депутат Петр Емельянов, наказанный в 2021 году за избиение избирательницы, сообщили URA.RU источники в городе.

«Стать временно исполняющим обязанности мэра может либо депутат горсовета Катав-Ивановска, либо сотрудник администрации городского поселения. Единственный, кто из депутатов дал согласие — это Петр Емельянов, наказанный в 2021 году за избиение избирательницы», — рассказал URA.RU источник.

Факт нанесения побоев жительнице города подтвердил своим решением горсуд Катав-Ивановска. У пострадавшей диагностировали сотрясение мозга и посттравматическую цефалгию. Емельянов подкараулил горожанку, когда та выходила из детского сада, несколько раз ударил по лицу и пнул ногой. По словам источника URA.RU, женщина поплатилась за отказ проголосовать за Емельянова. Также на него, как на предпринимателя, подано заявление в правоохранительные органы.

«Летом по договору с администрацией Катав-Ивановска Емельянов делал ремонт трубопровода на участке трассы. Причем старые трубы массой 13,5 тонны были вывезены в неизвестном направлении. Сумма ущерба составила 338,5 тысячи рублей. Заявление 12 сентября подано в полицию, сейчас проверку проводят сотрудники Следственного комитета», — сообщил URA.RU начальник юротдела МУПа «Теплоэнерго» Дмитрий Решетов.

Депутаты поселения рассмотрели еще двух кандидатов. Однако у одного из них не оказалось высшего образования, а второй не является муниципальным служащим. При подготовке материала URA.RU пыталось получить комментарий Емельянова, но он не ответил ни на телефонный звонок, ни на отправленное ему SMS-сообщение.

Заявление об отставке Елисеев написал после разноса, который губернатор Алексей Текслер устроил 11 октября главе Катав-Ивановского района Николаю Шимановичу. Главу региона возмутила неготовность территории к началу отопительного сезона. На время до сессии горсовета 25 октября Елисеев остался на своем посту, но 18 октября ушел на больничный.

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В Катав-Ивановске (Челябинская область) ищут временную замену написавшему заявление о сложении полномочий мэру Андрею Елисееву. Предварительное согласие дал депутат Петр Емельянов, наказанный в 2021 году за избиение избирательницы, сообщили URA.RU источники в городе. «Стать временно исполняющим обязанности мэра может либо депутат горсовета Катав-Ивановска, либо сотрудник администрации городского поселения. Единственный, кто из депутатов дал согласие — это Петр Емельянов, наказанный в 2021 году за избиение избирательницы», — рассказал URA.RU источник. Факт нанесения побоев жительнице города подтвердил своим решением горсуд Катав-Ивановска. У пострадавшей диагностировали сотрясение мозга и посттравматическую цефалгию. Емельянов подкараулил горожанку, когда та выходила из детского сада, несколько раз ударил по лицу и пнул ногой. По словам источника URA.RU, женщина поплатилась за отказ проголосовать за Емельянова. Также на него, как на предпринимателя, подано заявление в правоохранительные органы. «Летом по договору с администрацией Катав-Ивановска Емельянов делал ремонт трубопровода на участке трассы. Причем старые трубы массой 13,5 тонны были вывезены в неизвестном направлении. Сумма ущерба составила 338,5 тысячи рублей. Заявление 12 сентября подано в полицию, сейчас проверку проводят сотрудники Следственного комитета», — сообщил URA.RU начальник юротдела МУПа «Теплоэнерго» Дмитрий Решетов. Депутаты поселения рассмотрели еще двух кандидатов. Однако у одного из них не оказалось высшего образования, а второй не является муниципальным служащим. При подготовке материала URA.RU пыталось получить комментарий Емельянова, но он не ответил ни на телефонный звонок, ни на отправленное ему SMS-сообщение. Заявление об отставке Елисеев написал после разноса, который губернатор Алексей Текслер устроил 11 октября главе Катав-Ивановского района Николаю Шимановичу. Главу региона возмутила неготовность территории к началу отопительного сезона. На время до сессии горсовета 25 октября Елисеев остался на своем посту, но 18 октября ушел на больничный.
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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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