Путин придумал, как решить проблему с абортами

Путин призвал повышать соцположение в РФ, чтобы решить проблему с абортами
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В России нужно повышать социальное и экономическое положение, сказал Путин Фото:

Проблема с абортами в России стоит остро, сказал президент РФ Владимир Путин. Чтобы это изменить, нужно повышать социальное и экономическое положение.

«Проблем с абортами острая. Вопрос, что с этим делать? Запрещать продавать препараты или улучшать социально экономическое положение в стране, повышать уровень состояния зарплат, социального обслуживания, помощи молодым семьям по приобретению жилья?» — задался вопросом Путин на встрече с членами Общественной палаты РФ.

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Проблема с абортами в России стоит остро, сказал президент РФ Владимир Путин. Чтобы это изменить, нужно повышать социальное и экономическое положение. «Проблем с абортами острая. Вопрос, что с этим делать? Запрещать продавать препараты или улучшать социально экономическое положение в стране, повышать уровень состояния зарплат, социального обслуживания, помощи молодым семьям по приобретению жилья?» — задался вопросом Путин на встрече с членами Общественной палаты РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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