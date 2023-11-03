Путин придумал, как решить проблему с абортами

В России нужно повышать социальное и экономическое положение, сказал Путин
Проблема с абортами в России стоит остро, сказал президент РФ Владимир Путин. Чтобы это изменить, нужно повышать социальное и экономическое положение.
«Проблем с абортами острая. Вопрос, что с этим делать? Запрещать продавать препараты или улучшать социально экономическое положение в стране, повышать уровень состояния зарплат, социального обслуживания, помощи молодым семьям по приобретению жилья?» — задался вопросом Путин на встрече с членами Общественной палаты РФ.
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