Власти ХМАО одобрили дефицитный бюджет на 2024 год

Правительство Югры одобрило проект бюджета на 2024 год Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Правительство ХМАО одобрило проект закона о бюджете на 2024 год и на плановый период 2025—2026 годов. На сайте окружных властей опубликована информация, что бюджет спрогнозирован с дефицитом на 2024 год в сумме 48,6 миллиарда рублей, на 2025 — 19,3 миллиарда, на 2026 — на 21,6 миллиарда.

«Доходы бюджета автономного округа сформированы на 2024 год в сумме 332 миллиарда рублей, на 2025 год в сумме 337 миллиардов рублей, на 2026 год в сумме 338 миллиардов рублей. Бюджет автономного округа на 2024—2026 годы спрогнозирован с дефицитом на 2024 год в сумме 48,6 миллиарда рублей, на 2025 год в сумме 19,3 миллиарда рублей, на 2026 год в сумме 21,6 миллиарда рублей. Источниками покрытия дефицита бюджета автономного округа в 2024 году будут государственные заимствования, средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности автономного округа, и остатки денежных средств бюджета автономного округа. В 2025—2026 годах источником покрытия дефицита бюджета автономного округа будут государственные заимствования», — указано в пояснительной записке к документу.

Югра планирует сохранить социальную направленность бюджета. В 2024 году расходы на поддержку бойцов СВО и их семей, здравоохранение, образование, культуру, спорт и соцполитику планируется потратить 260,1 миллиардов рублей. Это 68% расходов бюджета.

Также власти планируют просубсидировать строительную сферу. Расходы на нее составят 3,2 миллиарда рублей. Еще три миллиарда будут направлены на поддержку муниципальных образований и решение жилищных проблем югорчан.

Ранее URA.RU писало об основных приоритетах бюджета ХМАО на 2024 год. Губернатор Югры Наталья Комарова назвала в их числе поддержку участников СВО и их семей.