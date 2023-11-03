Израиль рискует начать войну на второй фронт

«Хезболла» участвует в боевых действиях с 8 октября
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Лидер ливанской группировки «Хезболла» Хасан Насрулла заявил о высоком риске крупной войны с Израилем. Его слова приводит Al Mayadeen.
«Возможность того, что ливанский фронт скатится к широкомасштабному сражению, вполне реальна», — сказал он. Насрулла также подтвердил, что «Хезболла» присоединился к военным действиям против Израиля 8 октября.
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