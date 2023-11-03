Израиль рискует начать войну на второй фронт

Глава «Хезболлы» заявил о высоком риске широкомасштабной войны с Израилем
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«Хезболла» участвует в боевых действиях с 8 октября Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Лидер ливанской группировки «Хезболла» Хасан Насрулла заявил о высоком риске крупной войны с Израилем. Его слова приводит Al Mayadeen.

«Возможность того, что ливанский фронт скатится к широкомасштабному сражению, вполне реальна», — сказал он. Насрулла также подтвердил, что «Хезболла» присоединился к военным действиям против Израиля 8 октября.

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Лидер ливанской группировки «Хезболла» Хасан Насрулла заявил о высоком риске крупной войны с Израилем. Его слова приводит Al Mayadeen. «Возможность того, что ливанский фронт скатится к широкомасштабному сражению, вполне реальна», — сказал он. Насрулла также подтвердил, что «Хезболла» присоединился к военным действиям против Израиля 8 октября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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