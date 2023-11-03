Кадыров: Чечня начала производить дроны

В Чечене началось развитие инвестиционного проекта, связанного с производством беспилотников. За месяц будет изготовлено более ста дронов. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.
«Работа только началась. Это инвестиционный проект. Только в этом месяце будет изготовлено более 100 комплектов», — подчеркнул Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Он добавил, что вскоре производство беспилотников будет расширено. Они будут направлены в зону спецоперации.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) вместе с Западом отметили превосходство российских дронов «Ланцет». Они успешно поражают вражескую технику и используются для уничтожения приоритетных целей на Украине.
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