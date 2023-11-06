06 ноября 2023
05 ноября 2023
04 ноября 2023

Пермяков зовут убирать вагоны поездов за зарплату в 240 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудникам необходимо заниматься уборкой вагонов поездов Фото:

Жителям Перми и Пермского края предлагают работать вахтовым методом в Москве. Там необходимо заниматься уборкой вагонов пассажирских поездов. За вахту в 60 рабочих смен обещают платить 240 тысяч рублей.

«Работа вахтой в Москве для жителей Пермского края. Требуются уборщики вагонов поездов на депо и железнодорожные вокзалы. Работа простая, не требует специальных навыков, так что принимаем без опыта. Поезда нужно убирать только внутри. Сроки вахты выбираете самостоятельно, предпочтительно брать 60 смен. Зарплата за этот срок составит 240 тысяч рублей», — сообщается в описании вакансий на сайте бесплатных объявлений.

Сотрудников обещают заселить в общежитии и обеспечить бесплатным питанием. Возможна компенсация проезда до Москвы при предъявлении билета в бухгалтерии.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают присмотреться к вакансиям мойщиков самолетов компании «Аэрофлот» в Москве. За вахту в 60 смен обещают платить более 280 тысяч рублей.

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Жителям Перми и Пермского края предлагают работать вахтовым методом в Москве. Там необходимо заниматься уборкой вагонов пассажирских поездов. За вахту в 60 рабочих смен обещают платить 240 тысяч рублей. «Работа вахтой в Москве для жителей Пермского края. Требуются уборщики вагонов поездов на депо и железнодорожные вокзалы. Работа простая, не требует специальных навыков, так что принимаем без опыта. Поезда нужно убирать только внутри. Сроки вахты выбираете самостоятельно, предпочтительно брать 60 смен. Зарплата за этот срок составит 240 тысяч рублей», — сообщается в описании вакансий на сайте бесплатных объявлений. Сотрудников обещают заселить в общежитии и обеспечить бесплатным питанием. Возможна компенсация проезда до Москвы при предъявлении билета в бухгалтерии. Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают присмотреться к вакансиям мойщиков самолетов компании «Аэрофлот» в Москве. За вахту в 60 смен обещают платить более 280 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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