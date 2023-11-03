По больнице в Газе нанесен удар, погибли не менее 15 человек. Видео 03 ноября 2023 в 21:06 Размер текста - 17 + Израиль ударил по больнице Аль-Шифа» в Газе (архивное фото) Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израиль нанес удар по больнице «Аль-Шифа» в Газе. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera. Погибли не менее 15 человек. «Удар израильскими силами был нанесен рядом с входом в больницу», — передает Al Jazeera . В том месте машины скорой помощи ожидали раненых палестинцев, чтобы отвезти их к КПП «Рафах» на границе с Египтом. Военкор RT Мустафа аль-Байд уточнил с места событий, что сотни людей пострадали и погибли. По предварительной информации, удар нанес израильский беспилотник. Израиль нанес удар по больнице «Аль-Шифа» в Газе. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera. Погибли не менее 15 человек. «Удар израильскими силами был нанесен рядом с входом в больницу», — передает Al Jazeera. В том месте машины скорой помощи ожидали раненых палестинцев, чтобы отвезти их к КПП «Рафах» на границе с Египтом. Военкор RT Мустафа аль-Байд уточнил с места событий, что сотни людей пострадали и погибли. По предварительной информации, удар нанес израильский беспилотник. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям