Израиль ударил по больнице Аль-Шифа» в Газе (архивное фото)
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Израиль нанес удар по больнице «Аль-Шифа» в Газе. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera. Погибли не менее 15 человек.
«Удар израильскими силами был нанесен рядом с входом в больницу», — передает
Военкор RT Мустафа аль-Байд уточнил с места событий, что сотни людей пострадали и погибли. По предварительной информации, удар нанес израильский беспилотник.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!