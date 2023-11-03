По больнице в Газе нанесен удар, погибли не менее 15 человек. Видео

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, израиль, сектор газа, танк, stock, цахал, наземная операция
Израиль ударил по больнице Аль-Шифа» в Газе (архивное фото) Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израиль нанес удар по больнице «Аль-Шифа» в Газе. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera. Погибли не менее 15 человек.

«Удар израильскими силами был нанесен рядом с входом в больницу», — передает Al Jazeera. В том месте машины скорой помощи ожидали раненых палестинцев, чтобы отвезти их к КПП «Рафах» на границе с Египтом.

Военкор RT Мустафа аль-Байд уточнил с места событий, что сотни людей пострадали и погибли. По предварительной информации, удар нанес израильский беспилотник.

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Израиль нанес удар по больнице «Аль-Шифа» в Газе. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera. Погибли не менее 15 человек. «Удар израильскими силами был нанесен рядом с входом в больницу», — передает Al Jazeera. В том месте машины скорой помощи ожидали раненых палестинцев, чтобы отвезти их к КПП «Рафах» на границе с Египтом. Военкор RT Мустафа аль-Байд уточнил с места событий, что сотни людей пострадали и погибли. По предварительной информации, удар нанес израильский беспилотник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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