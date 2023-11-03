Власти Тобольска потратят 10,3 млн рублей на уличные туалеты

Туалет Фото: Илья Московец © URA.RU

Администрация Тобольска (Тюменская область) объявила конкурс по поиску подрядчика, готового за 10,3 млн рублей обеспечить потребность города в общественных туалетах с начала декабря этого года по конец ноября 2024 года. Информация об этом появилась на федеральном интернет-портале «Госзакупки».

В размещенной на портале документации уточняется, что выигравший тендер подрядчик в течение 12 месяцев должен будет заняться санитарно-техническим обслуживанием уже имеющихся в распоряжении города уличных туалетов по пяти адресам. Еще на четырех локациях, которые ему укажет заказчик, он должен будет установить по одному туалетному модулю с также последующим обслуживанием, включая санитарную уборку и текущий ремонт.

«В конструкции туалетных модулей и их отделке должны применяться сертифицированные пожаробезопасные материалы, имеющие качественную и прочную окраску, не изменяющие своих эстетических и эксплуатационных качеств в течение всего срока эксплуатации», — сказано в конкурсной документации.

Ранее в мэрии Тобольска сообщали о планах заняться реконструкцией трех исторических зданий на Базарной площади города. Работы обещали завершить в 2026 году.