У США почти истощены средства для Украины

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Захваченная военная часть. Луганск. Украина, армия, оружие, трофеи, автоматы
У США почти нет средств на помощь Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Белый дом признал, что средств для помощи Украины истощены. Поэтому США сокращает пакеты военной помощи Киеву.

«Пакеты помощи Украины сокращаются из-за истощения ассигнованных Конгрессом средств», — сообщили в Белом доме.

3 ноября Минобороны США сообщило, что направляет Украине пакет военной помощи на 125 млн долларов. В пакет входят боеприпасы для NASAMS, РСЗО HIMARS, комплексы Javelin, более трех миллионов патронов, грузовики и противопехотные боеприпасы M18A1 Claymore.

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Белый дом признал, что средств для помощи Украины истощены. Поэтому США сокращает пакеты военной помощи Киеву. «Пакеты помощи Украины сокращаются из-за истощения ассигнованных Конгрессом средств», — сообщили в Белом доме. 3 ноября Минобороны США сообщило, что направляет Украине пакет военной помощи на 125 млн долларов. В пакет входят боеприпасы для NASAMS, РСЗО HIMARS, комплексы Javelin, более трех миллионов патронов, грузовики и противопехотные боеприпасы M18A1 Claymore.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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