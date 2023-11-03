У США почти истощены средства для Украины

У США почти нет средств на помощь Украине
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Белый дом признал, что средств для помощи Украины истощены. Поэтому США сокращает пакеты военной помощи Киеву.
«Пакеты помощи Украины сокращаются из-за истощения ассигнованных Конгрессом средств», — сообщили в Белом доме.
3 ноября Минобороны США сообщило, что направляет Украине пакет военной помощи на 125 млн долларов. В пакет входят боеприпасы для NASAMS, РСЗО HIMARS, комплексы Javelin, более трех миллионов патронов, грузовики и противопехотные боеприпасы M18A1 Claymore.
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