У США почти истощены средства для Украины

03 ноября 2023 в 22:47 Размер текста - 17 +

У США почти нет средств на помощь Украине Фото: Карина Ванеш © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Белый дом признал, что средств для помощи Украины истощены. Поэтому США сокращает пакеты военной помощи Киеву. «Пакеты помощи Украины сокращаются из-за истощения ассигнованных Конгрессом средств», — сообщили в Белом доме. 3 ноября Минобороны США сообщило, что направляет Украине пакет военной помощи на 125 млн долларов. В пакет входят боеприпасы для NASAMS, РСЗО HIMARS, комплексы Javelin, более трех миллионов патронов, грузовики и противопехотные боеприпасы M18A1 Claymore.

Белый дом признал, что средств для помощи Украины истощены. Поэтому США сокращает пакеты военной помощи Киеву. «Пакеты помощи Украины сокращаются из-за истощения ассигнованных Конгрессом средств», — сообщили в Белом доме. 3 ноября Минобороны США сообщило, что направляет Украине пакет военной помощи на 125 млн долларов. В пакет входят боеприпасы для NASAMS, РСЗО HIMARS, комплексы Javelin, более трех миллионов патронов, грузовики и противопехотные боеприпасы M18A1 Claymore.