03 ноября 2023

Меликов: попытки вывести дагестанцев на улицы и устроить провокации продолжаются

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Семинар-совещание по подготовке Госсовета по туризму. Владивосток, меликов сергей
Сергей Меликов призвал дагестанцев «не быть послушными куклами» Фото:

Жителей Дагестана продолжают призывать устраивать провокации и несанкционированные акции. На фоне призывов глава республики Сергей Меликов обратился с просьбой «не раскачивать ситуацию и не повторять ошибок тех, кто был в аэропорту».

«Враги пытаются и дальше раскачивать ситуацию в республике. Провокаторы продолжают попытки вывести жителей на незаконные акции, призывы устраивать беспорядки и нарушать закон. Призываю всех земляков — мудрых, трудолюбивых и дружелюбных дагестанцев — не давать манипулировать собой, не становиться послушными куклами. Сохраняйте благоразумие и не повторяйте ошибок тех, кто был в аэропорту», — сказал Меликов в обращении, опубликованном в его официальном telegram-канале.

Руководитель республики также призвал старшее поколение «поговорить с молодежью и объяснить, что они не добьются ничего хорошего своими необдуманными поступками». «Участие в несанкционированных митингах повлечет за собой серьезные последствия и не принесет никакой пользы для палестинцев. Те, кто сегодня вас провоцирует, находятся далеко за пределами Дагестана», — подчеркнул Меликов.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы начались 29 октября, когда сотни дагестанцев ворвались внутрь, на взлетно-посадочную полосу и принялись штурмовать самолет, прилетевший из Израиля. Призывы к беспорядкам публиковались в соцсетях и мессенджерах. Президент России Владимир Путин заявил, что ситуацию в стране хотели «раскачать изнутри», используя протесты в махачкалинском аэропорту, передает телеканал 360.

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Жителей Дагестана продолжают призывать устраивать провокации и несанкционированные акции. На фоне призывов глава республики Сергей Меликов обратился с просьбой «не раскачивать ситуацию и не повторять ошибок тех, кто был в аэропорту». «Враги пытаются и дальше раскачивать ситуацию в республике. Провокаторы продолжают попытки вывести жителей на незаконные акции, призывы устраивать беспорядки и нарушать закон. Призываю всех земляков — мудрых, трудолюбивых и дружелюбных дагестанцев — не давать манипулировать собой, не становиться послушными куклами. Сохраняйте благоразумие и не повторяйте ошибок тех, кто был в аэропорту», — сказал Меликов в обращении, опубликованном в его официальном telegram-канале. Руководитель республики также призвал старшее поколение «поговорить с молодежью и объяснить, что они не добьются ничего хорошего своими необдуманными поступками». «Участие в несанкционированных митингах повлечет за собой серьезные последствия и не принесет никакой пользы для палестинцев. Те, кто сегодня вас провоцирует, находятся далеко за пределами Дагестана», — подчеркнул Меликов. Беспорядки в аэропорту Махачкалы начались 29 октября, когда сотни дагестанцев ворвались внутрь, на взлетно-посадочную полосу и принялись штурмовать самолет, прилетевший из Израиля. Призывы к беспорядкам публиковались в соцсетях и мессенджерах. Президент России Владимир Путин заявил, что ситуацию в стране хотели «раскачать изнутри», используя протесты в махачкалинском аэропорту, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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