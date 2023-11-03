Меликов: попытки вывести дагестанцев на улицы и устроить провокации продолжаются

04 ноября 2023 в 00:04 Размер текста - 17 +

Сергей Меликов призвал дагестанцев «не быть послушными куклами» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жителей Дагестана продолжают призывать устраивать провокации и несанкционированные акции. На фоне призывов глава республики Сергей Меликов обратился с просьбой «не раскачивать ситуацию и не повторять ошибок тех, кто был в аэропорту». «Враги пытаются и дальше раскачивать ситуацию в республике. Провокаторы продолжают попытки вывести жителей на незаконные акции, призывы устраивать беспорядки и нарушать закон. Призываю всех земляков — мудрых, трудолюбивых и дружелюбных дагестанцев — не давать манипулировать собой, не становиться послушными куклами. Сохраняйте благоразумие и не повторяйте ошибок тех, кто был в аэропорту», — сказал Меликов в обращении, опубликованном в его официальном telegram-канале. Руководитель республики также призвал старшее поколение «поговорить с молодежью и объяснить, что они не добьются ничего хорошего своими необдуманными поступками». «Участие в несанкционированных митингах повлечет за собой серьезные последствия и не принесет никакой пользы для палестинцев. Те, кто сегодня вас провоцирует, находятся далеко за пределами Дагестана», — подчеркнул Меликов. Беспорядки в аэропорту Махачкалы начались 29 октября, когда сотни дагестанцев ворвались внутрь, на взлетно-посадочную полосу и принялись штурмовать самолет, прилетевший из Израиля. Призывы к беспорядкам публиковались в соцсетях и мессенджерах. Президент России Владимир Путин заявил, что ситуацию в стране хотели «раскачать изнутри», используя протесты в махачкалинском аэропорту, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителей Дагестана продолжают призывать устраивать провокации и несанкционированные акции. На фоне призывов глава республики Сергей Меликов обратился с просьбой «не раскачивать ситуацию и не повторять ошибок тех, кто был в аэропорту». «Враги пытаются и дальше раскачивать ситуацию в республике. Провокаторы продолжают попытки вывести жителей на незаконные акции, призывы устраивать беспорядки и нарушать закон. Призываю всех земляков — мудрых, трудолюбивых и дружелюбных дагестанцев — не давать манипулировать собой, не становиться послушными куклами. Сохраняйте благоразумие и не повторяйте ошибок тех, кто был в аэропорту», — сказал Меликов в обращении, опубликованном в его официальном telegram-канале. Руководитель республики также призвал старшее поколение «поговорить с молодежью и объяснить, что они не добьются ничего хорошего своими необдуманными поступками». «Участие в несанкционированных митингах повлечет за собой серьезные последствия и не принесет никакой пользы для палестинцев. Те, кто сегодня вас провоцирует, находятся далеко за пределами Дагестана», — подчеркнул Меликов. Беспорядки в аэропорту Махачкалы начались 29 октября, когда сотни дагестанцев ворвались внутрь, на взлетно-посадочную полосу и принялись штурмовать самолет, прилетевший из Израиля. Призывы к беспорядкам публиковались в соцсетях и мессенджерах. Президент России Владимир Путин заявил, что ситуацию в стране хотели «раскачать изнутри», используя протесты в махачкалинском аэропорту, передает телеканал 360.