Израиль ударил по больнице в Газе, есть погибшие: главное к вечеру 3 ноября

ЦАХАЛ ударил ракетой по больнице в Газе

03 ноября 2023 в 22:52 Размер текста - 17 +

ЦАХАЛ ударил по Газе ракетой, погибли не менее 15 человек Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по больницы «Аль-Шифа» в Газе. В результате инцидента погибли не менее 15 человек. URA.RU приводит главные новости о войне на Ближнем Востоке к вечеру 3 ноября. Израиль ударил ракетой по Газе рядом со входом в больницу «Аль-Шифа». По информации телеканала Al Jazeera, погибли не менее 15 человек. В момент удара рядом с больницей находились раненые палестинцы.

Солдаты ЦАХАЛ зашли на территорию сектора Газа. Армия обороны Израиля ведет ближние бои с боевиками палестинского движения ХАМАС. Солдаты еврейского государства наносят удары по позициям боевиков из Палестины при помощи боевых кораблей и авиации.

Представители израильской армии уничтожили туннели под Газой. Таким образом Палестина лишилась логистического преимущества.

ХАМАС готов обменяться с Израилем военнопленными. Член политбюро палестинской группировки Гази Хамада заявил о готовности подписать соответствующее соглашение.

Ливан может начать полномасштабную войну с Израилем. Об этом заявил лидер ливанской группировки «Хезболла» Хасан Насрулла. Ливанская сторона присоединилась к конфликту на Ближнем Востоке на следующий день после начала конфликта между Израилем и Палестиной.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по больницы «Аль-Шифа» в Газе. В результате инцидента погибли не менее 15 человек. URA.RU приводит главные новости о войне на Ближнем Востоке к вечеру 3 ноября.