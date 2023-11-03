Израиль ударил по больнице в Газе, есть погибшие: главное к вечеру 3 ноября

ЦАХАЛ ударил по Газе ракетой, погибли не менее 15 человек
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по больницы «Аль-Шифа» в Газе. В результате инцидента погибли не менее 15 человек. URA.RU приводит главные новости о войне на Ближнем Востоке к вечеру 3 ноября.
- Израиль ударил ракетой по Газе рядом со входом в больницу «Аль-Шифа». По информации телеканала Al Jazeera, погибли не менее 15 человек. В момент удара рядом с больницей находились раненые палестинцы.
- Солдаты ЦАХАЛ зашли на территорию сектора Газа. Армия обороны Израиля ведет ближние бои с боевиками палестинского движения ХАМАС. Солдаты еврейского государства наносят удары по позициям боевиков из Палестины при помощи боевых кораблей и авиации.
- Представители израильской армии уничтожили туннели под Газой. Таким образом Палестина лишилась логистического преимущества.
- ХАМАС готов обменяться с Израилем военнопленными. Член политбюро палестинской группировки Гази Хамада заявил о готовности подписать соответствующее соглашение.
- Ливан может начать полномасштабную войну с Израилем. Об этом заявил лидер ливанской группировки «Хезболла» Хасан Насрулла. Ливанская сторона присоединилась к конфликту на Ближнем Востоке на следующий день после начала конфликта между Израилем и Палестиной.
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