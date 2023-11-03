Израиль ударил по больнице в Газе, есть погибшие: главное к вечеру 3 ноября

ЦАХАЛ ударил ракетой по больнице в Газе
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нато.вооружение. техника. stock, нато, авиация, f-16, самолет, nato, истребители, stock, ф-16
ЦАХАЛ ударил по Газе ракетой, погибли не менее 15 человек Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по больницы «Аль-Шифа» в Газе. В результате инцидента погибли не менее 15 человек. URA.RU приводит главные новости о войне на Ближнем Востоке к вечеру 3 ноября.

  • Израиль ударил ракетой по Газе рядом со входом в больницу «Аль-Шифа». По информации телеканала Al Jazeera, погибли не менее 15 человек. В момент удара рядом с больницей находились раненые палестинцы.
  • Солдаты ЦАХАЛ зашли на территорию сектора Газа. Армия обороны Израиля ведет ближние бои с боевиками палестинского движения ХАМАС. Солдаты еврейского государства наносят удары по позициям боевиков из Палестины при помощи боевых кораблей и авиации.
  • Представители израильской армии уничтожили туннели под Газой. Таким образом Палестина лишилась логистического преимущества.
  • ХАМАС готов обменяться с Израилем военнопленными. Член политбюро палестинской группировки Гази Хамада заявил о готовности подписать соответствующее соглашение.
  • Ливан может начать полномасштабную войну с Израилем. Об этом заявил лидер ливанской группировки «Хезболла» Хасан Насрулла. Ливанская сторона присоединилась к конфликту на Ближнем Востоке на следующий день после начала конфликта между Израилем и Палестиной.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по больницы «Аль-Шифа» в Газе. В результате инцидента погибли не менее 15 человек. URA.RU приводит главные новости о войне на Ближнем Востоке к вечеру 3 ноября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...