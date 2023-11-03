Курганский чиновник рассказал о ходе ремонта противотуберкулезного диспансера

Глава депздрава Сигидаев: на ремонт диспансера уже потрачено 23,245 млн рублей

Глава депздрава следит за ремонтом диспансера (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

За два года на ремонт противотуберкулезного диспансера в Кургане было потрачено 23,245 миллиона рублей. На данный момент разработана проектная документация на сумму 25,595 миллиона рублей и планируется разработка сметы на ремонт крыши, рассказал глава депздрава Курганской области Алексей Сигидаев.

«Осмотрел материально-техническую базу в противотуберкулезном диспансере во время визита. В диспансер уже были закуплены микроскоп, проявочная машина, центрифуга, анализатор и другое оборудование. Таким образом, всего за два года было потрачено 23,245 миллиона рублей. На данный момент разработана проектная документация на капитальные ремонты на сумму 25,595 миллиона рублей», — рассказал Сигидаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Также глава департамента дал поручение разработать смету на ремонт для детской поликлиники диспансера, а также отремонтировать крышу не в 2025 году, а в 2024.

Ранее Сигидаев разобрался с многолетней очередью детей к ортодонту. По его словам, стоматологическая служба усилена новыми специалистами, а хирургический кабинет продлил режим работы до 20:00. Запись на плановую стоматологическую помощь открыта и в субботу.