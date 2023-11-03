Министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич-Радман неудачно попытался поцеловать коллегу из ФРГ Анналену Бербок на саммите министров стран ЕС в Берлине. Об этом сообщает немецкая газета Bild.
«Но сейчас все говорят о другом. Нападение с поцелуями на министра иностранных дел Анналену Бербок», — акцентируют внимание в публикации. Грлич-Радман на видео держит Бербок за руку и тянется к ее губам, а она пытается отвернутся.
Газета уточняет, что глава МИД Хорватии задержался и пришел в тот момент, когда все министры уже поприветствовали друг друга. По данным Bild, Грлич-Радман уже принес свои извинения за попытку таким образом поздороваться с коллегой.
Ранее немецкий журналист Пауль Ронцхаймер раскритиковал высказывание Анналены Бербок о расширении Евросоюза «от Лиссабона до Луганска». Он уточнил, что Луганск принадлежит России.
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