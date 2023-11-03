Bild: Анналена Бербок увернулась от поцелуя главы МИД Хорватии. Видео

04 ноября 2023 в 04:51 Размер текста - 17 +

По данным Bild, Грлич-Радман уже принес свои извинения Анналене Бербок Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич-Радман неудачно попытался поцеловать коллегу из ФРГ Анналену Бербок на саммите министров стран ЕС в Берлине. Об этом сообщает немецкая газета Bild. «Но сейчас все говорят о другом. Нападение с поцелуями на министра иностранных дел Анналену Бербок», — акцентируют внимание в публикации. Грлич-Радман на видео держит Бербок за руку и тянется к ее губам, а она пытается отвернутся. Газета уточняет, что глава МИД Хорватии задержался и пришел в тот момент, когда все министры уже поприветствовали друг друга. По данным Bild, Грлич-Радман уже принес свои извинения за попытку таким образом поздороваться с коллегой. Ранее немецкий журналист Пауль Ронцхаймер раскритиковал высказывание Анналены Бербок о расширении Евросоюза «от Лиссабона до Луганска». Он уточнил, что Луганск принадлежит России.

Министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич-Радман неудачно попытался поцеловать коллегу из ФРГ Анналену Бербок на саммите министров стран ЕС в Берлине. Об этом сообщает немецкая газета Bild. «Но сейчас все говорят о другом. Нападение с поцелуями на министра иностранных дел Анналену Бербок», — акцентируют внимание в публикации. Грлич-Радман на видео держит Бербок за руку и тянется к ее губам, а она пытается отвернутся. Газета уточняет, что глава МИД Хорватии задержался и пришел в тот момент, когда все министры уже поприветствовали друг друга. По данным Bild, Грлич-Радман уже принес свои извинения за попытку таким образом поздороваться с коллегой. Ранее немецкий журналист Пауль Ронцхаймер раскритиковал высказывание Анналены Бербок о расширении Евросоюза «от Лиссабона до Луганска». Он уточнил, что Луганск принадлежит России.