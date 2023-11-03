03 ноября 2023

Bild: Анналена Бербок увернулась от поцелуя главы МИД Хорватии. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО. Москва. stock, stock, Анналена Бербок
По данным Bild, Грлич-Радман уже принес свои извинения Анналене Бербок Фото:

Министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич-Радман неудачно попытался поцеловать коллегу из ФРГ Анналену Бербок на саммите министров стран ЕС в Берлине. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

«Но сейчас все говорят о другом. Нападение с поцелуями на министра иностранных дел Анналену Бербок», — акцентируют внимание в публикации. Грлич-Радман на видео держит Бербок за руку и тянется к ее губам, а она пытается отвернутся.

Газета уточняет, что глава МИД Хорватии задержался и пришел в тот момент, когда все министры уже поприветствовали друг друга. По данным Bild, Грлич-Радман уже принес свои извинения за попытку таким образом поздороваться с коллегой.

Ранее немецкий журналист Пауль Ронцхаймер раскритиковал высказывание Анналены Бербок о расширении Евросоюза «от Лиссабона до Луганска». Он уточнил, что Луганск принадлежит России.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич-Радман неудачно попытался поцеловать коллегу из ФРГ Анналену Бербок на саммите министров стран ЕС в Берлине. Об этом сообщает немецкая газета Bild. «Но сейчас все говорят о другом. Нападение с поцелуями на министра иностранных дел Анналену Бербок», — акцентируют внимание в публикации. Грлич-Радман на видео держит Бербок за руку и тянется к ее губам, а она пытается отвернутся. Газета уточняет, что глава МИД Хорватии задержался и пришел в тот момент, когда все министры уже поприветствовали друг друга. По данным Bild, Грлич-Радман уже принес свои извинения за попытку таким образом поздороваться с коллегой. Ранее немецкий журналист Пауль Ронцхаймер раскритиковал высказывание Анналены Бербок о расширении Евросоюза «от Лиссабона до Луганска». Он уточнил, что Луганск принадлежит России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...