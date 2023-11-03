03 ноября 2023

20 лет грозит челябинцам за производство и распространение наркотиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, спайс, фскн, героин, наркотики, соли
В преступной группе было шесть человек Фото:

В суд передано дело о производстве и распространении наркотика мефедрона в отношении четверых жителей Копейска Челябинской области, а также ранее судимого за незаконный оборот наркотиков челябинца и жителя Свердловской области. Об этом рассказала пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

«Следствием установлено, что один из обвиняемых организовал лабораторию по нелегальному производству наркотического средства в нежилом помещении в Копейске. Его подельник размещал партии мефедрона по 100-200 граммов в тайники. Остальные участники преступной группы забирали наркотическое средство, фасовали его и раскладывали на территории Челябинской области», — пояснили в ведомстве. Всего полицейскими было изъято 1,6 килограмм мефедрона.

Всем соучастникам преступлений грозит до 20 лет лишения свободы. Также возможно пожизненное заключение. Уголовное дело передано в Челябинский областной суд.

Ранее были задержаны двое жителей Свердловской области с 20-ю килограммами мефедрона, которые привезли его сбыть в Челябинской области. Однако их планам помешала полиция Южного Урала.

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В суд передано дело о производстве и распространении наркотика мефедрона в отношении четверых жителей Копейска Челябинской области, а также ранее судимого за незаконный оборот наркотиков челябинца и жителя Свердловской области. Об этом рассказала пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области. «Следствием установлено, что один из обвиняемых организовал лабораторию по нелегальному производству наркотического средства в нежилом помещении в Копейске. Его подельник размещал партии мефедрона по 100-200 граммов в тайники. Остальные участники преступной группы забирали наркотическое средство, фасовали его и раскладывали на территории Челябинской области», — пояснили в ведомстве. Всего полицейскими было изъято 1,6 килограмм мефедрона. Всем соучастникам преступлений грозит до 20 лет лишения свободы. Также возможно пожизненное заключение. Уголовное дело передано в Челябинский областной суд. Ранее были задержаны двое жителей Свердловской области с 20-ю килограммами мефедрона, которые привезли его сбыть в Челябинской области. Однако их планам помешала полиция Южного Урала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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