20 лет грозит челябинцам за производство и распространение наркотиков

04 ноября 2023 в 05:30 Размер текста - 17 +

В преступной группе было шесть человек Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В суд передано дело о производстве и распространении наркотика мефедрона в отношении четверых жителей Копейска Челябинской области, а также ранее судимого за незаконный оборот наркотиков челябинца и жителя Свердловской области. Об этом рассказала пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области. «Следствием установлено, что один из обвиняемых организовал лабораторию по нелегальному производству наркотического средства в нежилом помещении в Копейске. Его подельник размещал партии мефедрона по 100-200 граммов в тайники. Остальные участники преступной группы забирали наркотическое средство, фасовали его и раскладывали на территории Челябинской области», — пояснили в ведомстве. Всего полицейскими было изъято 1,6 килограмм мефедрона. Всем соучастникам преступлений грозит до 20 лет лишения свободы. Также возможно пожизненное заключение. Уголовное дело передано в Челябинский областной суд. Ранее были задержаны двое жителей Свердловской области с 20-ю килограммами мефедрона, которые привезли его сбыть в Челябинской области. Однако их планам помешала полиция Южного Урала.

В суд передано дело о производстве и распространении наркотика мефедрона в отношении четверых жителей Копейска Челябинской области, а также ранее судимого за незаконный оборот наркотиков челябинца и жителя Свердловской области. Об этом рассказала пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области. «Следствием установлено, что один из обвиняемых организовал лабораторию по нелегальному производству наркотического средства в нежилом помещении в Копейске. Его подельник размещал партии мефедрона по 100-200 граммов в тайники. Остальные участники преступной группы забирали наркотическое средство, фасовали его и раскладывали на территории Челябинской области», — пояснили в ведомстве. Всего полицейскими было изъято 1,6 килограмм мефедрона. Всем соучастникам преступлений грозит до 20 лет лишения свободы. Также возможно пожизненное заключение. Уголовное дело передано в Челябинский областной суд. Ранее были задержаны двое жителей Свердловской области с 20-ю килограммами мефедрона, которые привезли его сбыть в Челябинской области. Однако их планам помешала полиция Южного Урала.