03 ноября 2023

В ХМАО мэрия займется уничтожением крыс, обитающих около мусорных контейнеров

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские крысы. Екатеринбург, мусор, помойка, мусорный контейнер, антисанитария, вредитель, крыса, грызуны
В Нефтеюганске в конце ноября начнут травить крыс Фото:

Администрация Нефтеюганска (ХМАО) объявила конкурс по поиску подрядчика, готового за 2,4 млн рублей заняться санитарной и дератизационной обработкой уличных площадок с контейнерами для накопления бытового мусора. Информация об этом появилась на федеральном интернет-портале Госзакупки.

«Начало оказания услуг по дератизации и санитарной обработке в соответствии с графиком проведения обработок считается дата 25.11.2023 года. Завершить работы по дезинфекции и дератизации объектов необходимо к 31.01.2024 года», — сказано в опубликованной на портале конкурсной документации. Заявки на участие в тендере будут приниматься до 13 ноября.

Ранее сообщалось о том, что в городе Урае (ХМАО) Роспотребнадзор остановил работу «подпольной» пекарни. До этого на заведение жаловались местные жители, которые сообщали о присутствии там насекомых и грызунов.

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Администрация Нефтеюганска (ХМАО) объявила конкурс по поиску подрядчика, готового за 2,4 млн рублей заняться санитарной и дератизационной обработкой уличных площадок с контейнерами для накопления бытового мусора. Информация об этом появилась на федеральном интернет-портале Госзакупки. «Начало оказания услуг по дератизации и санитарной обработке в соответствии с графиком проведения обработок считается дата 25.11.2023 года. Завершить работы по дезинфекции и дератизации объектов необходимо к 31.01.2024 года», — сказано в опубликованной на портале конкурсной документации. Заявки на участие в тендере будут приниматься до 13 ноября. Ранее сообщалось о том, что в городе Урае (ХМАО) Роспотребнадзор остановил работу «подпольной» пекарни. До этого на заведение жаловались местные жители, которые сообщали о присутствии там насекомых и грызунов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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