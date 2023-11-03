В ХМАО мэрия займется уничтожением крыс, обитающих около мусорных контейнеров

В Нефтеюганске в конце ноября начнут травить крыс Фото: Илья Московец © URA.RU

Администрация Нефтеюганска (ХМАО) объявила конкурс по поиску подрядчика, готового за 2,4 млн рублей заняться санитарной и дератизационной обработкой уличных площадок с контейнерами для накопления бытового мусора. Информация об этом появилась на федеральном интернет-портале Госзакупки.

«Начало оказания услуг по дератизации и санитарной обработке в соответствии с графиком проведения обработок считается дата 25.11.2023 года. Завершить работы по дезинфекции и дератизации объектов необходимо к 31.01.2024 года», — сказано в опубликованной на портале конкурсной документации. Заявки на участие в тендере будут приниматься до 13 ноября.

Ранее сообщалось о том, что в городе Урае (ХМАО) Роспотребнадзор остановил работу «подпольной» пекарни. До этого на заведение жаловались местные жители, которые сообщали о присутствии там насекомых и грызунов.