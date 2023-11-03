Российские хакеры взломали WhatsApp и Telegram украинских военных

04 ноября 2023 в 09:52 Размер текста - 17 +

Хакеры из России получили доступ к документам военных ВСУ, заявил Роберт Липовски Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные столкнулись с взломом своих учетных записей в WhatsApp и Telegram со стороны российских хакеров. Об этом рассказал исследователь вредоносного программного обеспечения (ПО) в компании-разработчике ПО для обеспечения безопасности Eset Роберт Липовски. «Российские хакеры получили доступ к WhatsApp и Telegram военных ВСУ», — передает слова Липовски немецкое издание RND. Он добавил, что в системах было обнаружено новое вредоносное программное обеспечение. Целью данного ПО является перехват информации настольных версий мессенджеров Signal и Telegram, а также веб-версий WhatsApp и Telegram. Несмотря на использование сквозного шифрования, хакеры из группы Gamaredon смогли получить доступ к чатам и документам, заключил исследователь.

Украинские военные столкнулись с взломом своих учетных записей в WhatsApp и Telegram со стороны российских хакеров. Об этом рассказал исследователь вредоносного программного обеспечения (ПО) в компании-разработчике ПО для обеспечения безопасности Eset Роберт Липовски. «Российские хакеры получили доступ к WhatsApp и Telegram военных ВСУ», — передает слова Липовски немецкое издание RND. Он добавил, что в системах было обнаружено новое вредоносное программное обеспечение. Целью данного ПО является перехват информации настольных версий мессенджеров Signal и Telegram, а также веб-версий WhatsApp и Telegram. Несмотря на использование сквозного шифрования, хакеры из группы Gamaredon смогли получить доступ к чатам и документам, заключил исследователь.