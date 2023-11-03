03 ноября 2023

Российские хакеры взломали WhatsApp и Telegram украинских военных

© Служба новостей «URA.RU»
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Хакер, IT (иллюстрации), хакеры, программирование, компьютеры, взлом, системный администратор, айтишник, информационная безопасность, компьютерные сети, it-технологиии
Хакеры из России получили доступ к документам военных ВСУ, заявил Роберт Липовски Фото:
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Украинские военные столкнулись с взломом своих учетных записей в WhatsApp и Telegram со стороны российских хакеров. Об этом рассказал исследователь вредоносного программного обеспечения (ПО) в компании-разработчике ПО для обеспечения безопасности Eset Роберт Липовски.

«Российские хакеры получили доступ к WhatsApp и Telegram военных ВСУ», — передает слова Липовски немецкое издание RND. Он добавил, что в системах было обнаружено новое вредоносное программное обеспечение.

Целью данного ПО является перехват информации настольных версий мессенджеров Signal и Telegram, а также веб-версий WhatsApp и Telegram. Несмотря на использование сквозного шифрования, хакеры из группы Gamaredon смогли получить доступ к чатам и документам, заключил исследователь.

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Украинские военные столкнулись с взломом своих учетных записей в WhatsApp и Telegram со стороны российских хакеров. Об этом рассказал исследователь вредоносного программного обеспечения (ПО) в компании-разработчике ПО для обеспечения безопасности Eset Роберт Липовски. «Российские хакеры получили доступ к WhatsApp и Telegram военных ВСУ», — передает слова Липовски немецкое издание RND. Он добавил, что в системах было обнаружено новое вредоносное программное обеспечение. Целью данного ПО является перехват информации настольных версий мессенджеров Signal и Telegram, а также веб-версий WhatsApp и Telegram. Несмотря на использование сквозного шифрования, хакеры из группы Gamaredon смогли получить доступ к чатам и документам, заключил исследователь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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