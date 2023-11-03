Еще один автобус застрял в щебенке на центральном перекрестке в Кургане

04 ноября 2023 в 12:05 Размер текста - 17 +

Автобус провалился в щебенку у Дома Быта в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане в щебеночном покрытии застрял автобус ПАЗ. По словам корреспондента URA.RU, инцидент произошел на перекрестке улиц Коли Мяготина — Рихарда Зорге 4 ноября. Днем ранее здесь уже происходил подобный случай. «Автобус ПАЗ №64 застрял в щебенке в центре Кургана. Задние колеса совсем провалились, он не может ехать. Техника стоит, водитель находится внутри, пассажиров нет. Другие автобусы перед перекрестком разворачиваются и уезжают», — пояснил корреспондент информационного агентства. В администрации города рассказывали URA.RU, что ремонт перекрестка в скором времени будет завершен. Сети на участке уже отремонтированы, остается выполнить работы по благоустройству. Сейчас подрядная организация уплотняет дорогу, делая расклинцовку мелким щебнем. Ранее власти Курган заявляли, что не будут полностью перекрывать проблемный перекресток Рихарда Зорге — Коли Мяготина из-за того, что он является важным транспортным узлом. Первые сообщения о застрявшем транспорте стали поступать 3 ноября. Местные жители отмечали, что перекресток становится непреодолимым препятствием не только для автобусов и большегрузов, но и для легковых машин.

В Кургане в щебеночном покрытии застрял автобус ПАЗ. По словам корреспондента URA.RU, инцидент произошел на перекрестке улиц Коли Мяготина — Рихарда Зорге 4 ноября. Днем ранее здесь уже происходил подобный случай. «Автобус ПАЗ №64 застрял в щебенке в центре Кургана. Задние колеса совсем провалились, он не может ехать. Техника стоит, водитель находится внутри, пассажиров нет. Другие автобусы перед перекрестком разворачиваются и уезжают», — пояснил корреспондент информационного агентства. В администрации города рассказывали URA.RU, что ремонт перекрестка в скором времени будет завершен. Сети на участке уже отремонтированы, остается выполнить работы по благоустройству. Сейчас подрядная организация уплотняет дорогу, делая расклинцовку мелким щебнем. Ранее власти Курган заявляли, что не будут полностью перекрывать проблемный перекресток Рихарда Зорге — Коли Мяготина из-за того, что он является важным транспортным узлом. Первые сообщения о застрявшем транспорте стали поступать 3 ноября. Местные жители отмечали, что перекресток становится непреодолимым препятствием не только для автобусов и большегрузов, но и для легковых машин.