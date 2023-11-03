Гостей стенда ХМАО на выставке «Россия» обвяжут самым длинным шарфом в стране

На стенде ХМАО форума-выставки «Россия» можно увидеть Югру в миниатюре Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Посетителей стенда ХМАО на форуме-выставке «Россия» обвяжут самым длинным шарфом в РФ, который занесен в книгу рекордов России. Югорская экспозиция наряду с другими регионами страны начинает свою работу на ВДНХ. Об этом URA.RU сообщили в правительстве Югры.

«Длина изделия —103 метра, самый длинный фрагмент — более 35 метров. В течение месяца шарф вязали 25 югорчанок. Аксессуар занесен в книгу рекордов России», — сообщили в окружном правительстве.

Уникальные экспонаты будут доступны гостям на протяжении всего времени работы выставки. Например, фотозона «Археопарк» — конструкция с замороженным во льду интерактивным мамонтом. Если навести камеру телефона на QR-код, мамонт оживет и расскажет о строительстве культурно-туристского комплекса «Археопарк» в Ханты-Мансийске. На стенде планируется внедрение югорской нейросети Вика. Искусственный интеллект расскажет интересные факты о Югре.

Гости югорской экспозиции смогут смогут познакомиться с ключевыми достижениями региона в науке, образовании, культуре, здравоохранении, туризме. Особое внимание — на достижениях в экономике и промышленности, крупных инвестиционных проектах региона, в том числе создании научно-технологического центра в Сургуте. «ИНТЦ — это разработка передовых инженерных технологий и материалов, адаптированных к условиям Севера и Арктики, технологий в сфере энергетической безопасности, а также проведение научных исследований в области медицины», — уточнили в правительстве региона.

Региональные команды отнеслись к созданию павильонов с ответственностью и теперь неформально конкурируют друг с другом. Когда застройка стендов заканчивалась, и был проведен первый общий осмотр, многие вице-губернаторы попросили у организаторов право переоформить стенд, потому что нашли интересные ходы у других экспонентов, рассказали URA.RU в оргкомитете. «Мы завершили работу над ним еще на прошлой неделе. Стенд Югры остался таким же, как и предполагала изначальная концепция», — уточнили югорские координаторы.

Ранее URA.RU сообщало, что ХМАО одним из первых российских регионов подготовил стенд к работе выставке. На его создание было потрачено около 200 миллионов рублей.