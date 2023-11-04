Патрушев назвал Россию «костью в горле Запада»

04 ноября 2023 в 14:41 Размер текста - 17 +

Россия всегда противостояла западной гегемонии, заявил Николай Птарушев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Россия исторически выполняет роль «кости в горле» у Запада. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. «Исторически Россия всегда была костью в горле Запада», — передает слова Патрушева ТАСС. Он добавил, что РФ представляла собой альтернативу гегемонии западных стран, препятствуя их планам и способствуя развитию других народов. Влияние России приводило к созиданию и процветанию, в то время как вторжения англосаксов часто влекли за собой насилие и конфликты, подчеркнул секретарь Совбеза. Патрушев также указал на идеологов русофобии, которые, по его мнению, создали теории о неизбежном развале России. Такие идеи стали основой западной стратегии по разрушению страны. Он также отметил, что ошибочные действия советского руководства способствовали распаду СССР, что привело к политическому и экономическому коллапсу. По мнению Патрушева, правители Запада были вдохновлены этим развалом и посчитали, что разделением России они смогут достичь своей конечной цели — ее уничтожения.

Россия исторически выполняет роль «кости в горле» у Запада. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. «Исторически Россия всегда была костью в горле Запада», — передает слова Патрушева ТАСС. Он добавил, что РФ представляла собой альтернативу гегемонии западных стран, препятствуя их планам и способствуя развитию других народов. Влияние России приводило к созиданию и процветанию, в то время как вторжения англосаксов часто влекли за собой насилие и конфликты, подчеркнул секретарь Совбеза. Патрушев также указал на идеологов русофобии, которые, по его мнению, создали теории о неизбежном развале России. Такие идеи стали основой западной стратегии по разрушению страны. Он также отметил, что ошибочные действия советского руководства способствовали распаду СССР, что привело к политическому и экономическому коллапсу. По мнению Патрушева, правители Запада были вдохновлены этим развалом и посчитали, что разделением России они смогут достичь своей конечной цели — ее уничтожения.