Россия исторически выполняет роль «кости в горле» у Запада. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
«Исторически Россия всегда была костью в горле Запада», — передает слова Патрушева ТАСС. Он добавил, что РФ представляла собой альтернативу гегемонии западных стран, препятствуя их планам и способствуя развитию других народов. Влияние России приводило к созиданию и процветанию, в то время как вторжения англосаксов часто влекли за собой насилие и конфликты, подчеркнул секретарь Совбеза.
Патрушев также указал на идеологов русофобии, которые, по его мнению, создали теории о неизбежном развале России. Такие идеи стали основой западной стратегии по разрушению страны. Он также отметил, что ошибочные действия советского руководства способствовали распаду СССР, что привело к политическому и экономическому коллапсу. По мнению Патрушева, правители Запада были вдохновлены этим развалом и посчитали, что разделением России они смогут достичь своей конечной цели — ее уничтожения.
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