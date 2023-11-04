Патрушев назвал Россию «костью в горле Запада»

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Николай Патрушев на заводе КОНАР. Челябинск, патрушев николай
Россия всегда противостояла западной гегемонии, заявил Николай Птарушев Фото:

Россия исторически выполняет роль «кости в горле» у Запада. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

«Исторически Россия всегда была костью в горле Запада», — передает слова Патрушева ТАСС. Он добавил, что РФ представляла собой альтернативу гегемонии западных стран, препятствуя их планам и способствуя развитию других народов. Влияние России приводило к созиданию и процветанию, в то время как вторжения англосаксов часто влекли за собой насилие и конфликты, подчеркнул секретарь Совбеза.

Патрушев также указал на идеологов русофобии, которые, по его мнению, создали теории о неизбежном развале России. Такие идеи стали основой западной стратегии по разрушению страны. Он также отметил, что ошибочные действия советского руководства способствовали распаду СССР, что привело к политическому и экономическому коллапсу. По мнению Патрушева, правители Запада были вдохновлены этим развалом и посчитали, что разделением России они смогут достичь своей конечной цели — ее уничтожения.

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Россия исторически выполняет роль «кости в горле» у Запада. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. «Исторически Россия всегда была костью в горле Запада», — передает слова Патрушева ТАСС. Он добавил, что РФ представляла собой альтернативу гегемонии западных стран, препятствуя их планам и способствуя развитию других народов. Влияние России приводило к созиданию и процветанию, в то время как вторжения англосаксов часто влекли за собой насилие и конфликты, подчеркнул секретарь Совбеза. Патрушев также указал на идеологов русофобии, которые, по его мнению, создали теории о неизбежном развале России. Такие идеи стали основой западной стратегии по разрушению страны. Он также отметил, что ошибочные действия советского руководства способствовали распаду СССР, что привело к политическому и экономическому коллапсу. По мнению Патрушева, правители Запада были вдохновлены этим развалом и посчитали, что разделением России они смогут достичь своей конечной цели — ее уничтожения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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