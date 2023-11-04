Захарова: журналиста РФ выслали из Болгарии по указу США за 900 тысяч долларов

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Мария Захарова заявила, что США заплатили Болгарии 900 тысяч долларов за ссылку российского журналиста Фото:

Правительство Болгарии получило от Вашингтона 900 тысяч долларов за ссылку российского журналиста Александра Гацака из страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Болгарское правительство получило четкие ЦУ, как вести „публичную дипломатию“: цензура, высылка российских журналистов, запрет на свободу слова. А чтобы аргументы звучали еще убедительнее, Вашингтон заплатил через специализированный грант Госдепартамента почти миллион долларов [900 тысяч долларов]», — уточнила Мария Захарова в своем telegram-канале.

Представитель министерства сделала эти выводы на основе изучения политической хроники посольства США в Софии. Захарова уточнила, что за несколько дней до ссылки российского журналиста, в Болгарию приезжала замгоссекретаря США по вопросам публичной дипломатии Лиз Аллен. С ее подачи и был выслан Гацак.

Александр Гацак покинул Болгарию 1 ноября. Журналисту также запретили посещать страну. Год назад Болгария также выслала российских дипломатов из страны. Тогда в МИД РФ назвали эти действия враждебными.

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Правительство Болгарии получило от Вашингтона 900 тысяч долларов за ссылку российского журналиста Александра Гацака из страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Болгарское правительство получило четкие ЦУ, как вести „публичную дипломатию“: цензура, высылка российских журналистов, запрет на свободу слова. А чтобы аргументы звучали еще убедительнее, Вашингтон заплатил через специализированный грант Госдепартамента почти миллион долларов [900 тысяч долларов]», — уточнила Мария Захарова в своем telegram-канале. Представитель министерства сделала эти выводы на основе изучения политической хроники посольства США в Софии. Захарова уточнила, что за несколько дней до ссылки российского журналиста, в Болгарию приезжала замгоссекретаря США по вопросам публичной дипломатии Лиз Аллен. С ее подачи и был выслан Гацак. Александр Гацак покинул Болгарию 1 ноября. Журналисту также запретили посещать страну. Год назад Болгария также выслала российских дипломатов из страны. Тогда в МИД РФ назвали эти действия враждебными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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