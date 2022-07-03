Дипломаты РФ, признанные персонами нон грата, покидают Болгарию

03 июля 2022 в 19:00 Размер текста - 17 +

Дипломаты вылетают в Москву вместе с членами семей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российские дипломаты, которых выслали из Болгарии, в воскресенье улетают на родину. Об этом сообщили в посольстве России в Болгарии. «Процедуры паспортного и таможенного контроля завершены. Сейчас завершается посадка, всего на двух самолетах из Софии в Москву вылетают около 160 человек — дипломаты, технический персонал и члены их семей», — цитирует ТАСС одного из представителей посольства РФ, который продолжит работу в Болгарии. Болгария объявила о высылке 70 российских дипломатов. Их признали персонами нон грата из-за обвинений в шпионаже. Российское посольство потребовало отменить это решение, но в министерстве иностранных дел Болгарии не ответили. Посол России в Софии Элеонора Митрофанова допустила разрыв отношений между странами, передает Nation News. В МИД РФ пообещали ответить Болгарии. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас призвал выслать болгарских дипломатов из России, сообщает телеканал 360. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Российские дипломаты, которых выслали из Болгарии, в воскресенье улетают на родину. Об этом сообщили в посольстве России в Болгарии. «Процедуры паспортного и таможенного контроля завершены. Сейчас завершается посадка, всего на двух самолетах из Софии в Москву вылетают около 160 человек — дипломаты, технический персонал и члены их семей», — цитирует ТАСС одного из представителей посольства РФ, который продолжит работу в Болгарии. Болгария объявила о высылке 70 российских дипломатов. Их признали персонами нон грата из-за обвинений в шпионаже. Российское посольство потребовало отменить это решение, но в министерстве иностранных дел Болгарии не ответили. Посол России в Софии Элеонора Митрофанова допустила разрыв отношений между странами, передает Nation News. В МИД РФ пообещали ответить Болгарии. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас призвал выслать болгарских дипломатов из России, сообщает телеканал 360.