В Перми ЧВК «Вагнер» проводит набор бойцов в транспортную группу для Росгвардии

В Перми группа «Вагнер» проводит набор в транспортную группу. Военнослужащие подпишут контракт сроком на шесть лет с Росгвардией, пояснили специалисты частой компании.
«Объявлен набор в транспортную группу на ближнее направление. Контракт заключается с Росгвардией через группу „Оркестра“. Зарплата: 240 000 рублей, полный социальный пакет. Срок службы: шесть месяцев», — указано в официальном telegram-канале ЧВК.
Требуемый возраст кандидатов — от 25 до 55 лет. Сформированная группа будет состоять из водителей, механиков, сварщиков, слесарей, мастеров топливной аппаратуры и шиномонтажников.
Ранее в Пермском крае временно приостанавливали набор бойцов в ЧВК «Вагнер». Желающих пополнить ряды частной военной компании стали набирать через три месяца. После в российских СМИ появилась информация, что сын предпринимателя и бывшего главы ЧВК Евгения Пригожина Павел возглавил частную военную компанию в составе Росгвардии. В Госдуме РФ слияние двух структур назвали слухом.
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