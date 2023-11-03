В Перми ЧВК «Вагнер» проводит набор бойцов в транспортную группу для Росгвардии

04 ноября 2023 в 17:38 Размер текста - 17 +

Группа «Вагнер» поможет пермякам заключить контракт с Росгвардией Фото: Илья Московец © URA.RU В Перми группа «Вагнер» проводит набор в транспортную группу. Военнослужащие подпишут контракт сроком на шесть лет с Росгвардией, пояснили специалисты частой компании. «Объявлен набор в транспортную группу на ближнее направление. Контракт заключается с Росгвардией через группу „Оркестра“. Зарплата: 240 000 рублей, полный социальный пакет. Срок службы: шесть месяцев», — указано в официальном telegram-канале ЧВК. Требуемый возраст кандидатов — от 25 до 55 лет. Сформированная группа будет состоять из водителей, механиков, сварщиков, слесарей, мастеров топливной аппаратуры и шиномонтажников. Ранее в Пермском крае временно приостанавливали набор бойцов в ЧВК «Вагнер». Желающих пополнить ряды частной военной компании стали набирать через три месяца. После в российских СМИ появилась информация, что сын предпринимателя и бывшего главы ЧВК Евгения Пригожина Павел возглавил частную военную компанию в составе Росгвардии. В Госдуме РФ слияние двух структур назвали слухом.

В Перми группа «Вагнер» проводит набор в транспортную группу. Военнослужащие подпишут контракт сроком на шесть лет с Росгвардией, пояснили специалисты частой компании. «Объявлен набор в транспортную группу на ближнее направление. Контракт заключается с Росгвардией через группу „Оркестра“. Зарплата: 240 000 рублей, полный социальный пакет. Срок службы: шесть месяцев», — указано в официальном telegram-канале ЧВК. Требуемый возраст кандидатов — от 25 до 55 лет. Сформированная группа будет состоять из водителей, механиков, сварщиков, слесарей, мастеров топливной аппаратуры и шиномонтажников. Ранее в Пермском крае временно приостанавливали набор бойцов в ЧВК «Вагнер». Желающих пополнить ряды частной военной компании стали набирать через три месяца. После в российских СМИ появилась информация, что сын предпринимателя и бывшего главы ЧВК Евгения Пригожина Павел возглавил частную военную компанию в составе Росгвардии. В Госдуме РФ слияние двух структур назвали слухом.