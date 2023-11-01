В Госдуме опровергли вхождение ЧВК «Вагнер» в состав Росгвардии

Депутат Хинштейн: о вхождении ЧВК «Вагнер» в Росгвардию не может быть речи

01 ноября 2023 в 22:11 Размер текста - 17 +

Ни о каком вхождении ЧВК в Росгвардию нет и не может быть речи, заявил Александр Хинштейн Фото: Илья Московец © URA.RU Информация о вхождении ЧВК «Вагнер» в состав Росгвардии является слухом, об этом не может быть речи. С таким заявлением выступил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. «Я неоднократно уже комментировал подробные слухи. Ни о каком вхождении ЧВК в Росгвардию нет и не может быть речи», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Он отметил, что бывшие военнослужащие ЧВК смогут заключать контракты как добровольцы в индивидуальном порядке, а «структурное поглощение» ЧВК Росгвардией невозможно по определению. Ранее появилась информация о том, что в Перми возобновился набор желающих вступить в ряды частной военной компании «Вагнер». Отмечалось, что у кандидата не должно быть надзора, подписки о невыезде, розыска по РФ или непогашенной судимости. Портал 59.ru написал, что сын предпринимателя и бывшего главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Павел возглавил частную военную компанию в составе Росгвардии.

Информация о вхождении ЧВК «Вагнер» в состав Росгвардии является слухом, об этом не может быть речи. С таким заявлением выступил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. «Я неоднократно уже комментировал подробные слухи. Ни о каком вхождении ЧВК в Росгвардию нет и не может быть речи», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Он отметил, что бывшие военнослужащие ЧВК смогут заключать контракты как добровольцы в индивидуальном порядке, а «структурное поглощение» ЧВК Росгвардией невозможно по определению. Ранее появилась информация о том, что в Перми возобновился набор желающих вступить в ряды частной военной компании «Вагнер». Отмечалось, что у кандидата не должно быть надзора, подписки о невыезде, розыска по РФ или непогашенной судимости. Портал 59.ru написал, что сын предпринимателя и бывшего главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Павел возглавил частную военную компанию в составе Росгвардии.