В Госдуме опровергли вхождение ЧВК «Вагнер» в состав Росгвардии

Депутат Хинштейн: о вхождении ЧВК «Вагнер» в Росгвардию не может быть речи
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Несогласованный автопробег ЧВК «Вагнер». Екатеринбург, шеврон, чвк вагнер, pmc wagner group, группа вагнера
Ни о каком вхождении ЧВК в Росгвардию нет и не может быть речи, заявил Александр Хинштейн Фото:

Информация о вхождении ЧВК «Вагнер» в состав Росгвардии является слухом, об этом не может быть речи. С таким заявлением выступил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«Я неоднократно уже комментировал подробные слухи. Ни о каком вхождении ЧВК в Росгвардию нет и не может быть речи», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Он отметил, что бывшие военнослужащие ЧВК смогут заключать контракты как добровольцы в индивидуальном порядке, а «структурное поглощение» ЧВК Росгвардией невозможно по определению.

Ранее появилась информация о том, что в Перми возобновился набор желающих вступить в ряды частной военной компании «Вагнер». Отмечалось, что у кандидата не должно быть надзора, подписки о невыезде, розыска по РФ или непогашенной судимости. Портал 59.ru написал, что сын предпринимателя и бывшего главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Павел возглавил частную военную компанию в составе Росгвардии.

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Информация о вхождении ЧВК «Вагнер» в состав Росгвардии является слухом, об этом не может быть речи. С таким заявлением выступил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. «Я неоднократно уже комментировал подробные слухи. Ни о каком вхождении ЧВК в Росгвардию нет и не может быть речи», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Он отметил, что бывшие военнослужащие ЧВК смогут заключать контракты как добровольцы в индивидуальном порядке, а «структурное поглощение» ЧВК Росгвардией невозможно по определению. Ранее появилась информация о том, что в Перми возобновился набор желающих вступить в ряды частной военной компании «Вагнер». Отмечалось, что у кандидата не должно быть надзора, подписки о невыезде, розыска по РФ или непогашенной судимости. Портал 59.ru написал, что сын предпринимателя и бывшего главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Павел возглавил частную военную компанию в составе Росгвардии.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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