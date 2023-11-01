Сын Пригожина стал главой ЧВК «Вагнер»

Сын предпринимателя и бывшего главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Павел возглавил частную военную компанию в составе Росгвардии. Об этом сообщил порталу 59.ru представитель организации в Пермском крае.
По информации представителя, «Вагнер» вошла в состав Росгвардии и является ее подразделением. В настоящее время в состав группы начали набирать добровольцев. «Берем только людей с гражданки, не из мест лишения свободы», — заключил источник в беседе с изданием 59.ru.
Ранее сообщалось, что в Перми возобновился набор желающих вступить в ряды частной военной компании «Вагнер» спустя три месяца после гибели Пригожина. Уточнялось, что теперь «группа „Вагнер“ официально становится подразделением Росгвардии». У кандидатов не должно быть психических отклонений и серьезных медицинских заболеваний.
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