03 ноября 2023

В Кургане перекроют проблемный перекресток, где автобусы застревали в щебне

В Кургане временно перекроют перекресток Зорге — Мяготина
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дорожные знаки. Курган, дорожные знаки, дорожные работы, ремонт дорог, ремонтные работы
Один из центральных перекрестков в Кургане перекрыли на время ремонтных работ Фото:

В Кургане в День народного единства временно перекроют перекресток улиц Коли Мяготина и Рихарда Зорге. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации. Участок автодороги стал непреодолимым препятствием для транспорта из-за щебеночного покрытия.

«Для завершения работ по благоустройству сегодня, 4 ноября, с 18:00 на несколько часов будет закрыт перекресток Зорге — Мяготина. Подрядная организация уложит асфальт, после чего перекресток вновь будет открыт для движения транспорта», — указано в telegram-канале ведомства.

В щебенке на перекрестие у Дома Быта застревали не только автобусы и грузовики, но и легковые автомобили. Водители маршрутных транспортных средств, не попавшие «в ловушку», вынуждены были искать пути объезда.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане в День народного единства временно перекроют перекресток улиц Коли Мяготина и Рихарда Зорге. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации. Участок автодороги стал непреодолимым препятствием для транспорта из-за щебеночного покрытия. «Для завершения работ по благоустройству сегодня, 4 ноября, с 18:00 на несколько часов будет закрыт перекресток Зорге — Мяготина. Подрядная организация уложит асфальт, после чего перекресток вновь будет открыт для движения транспорта», — указано в telegram-канале ведомства. В щебенке на перекрестие у Дома Быта застревали не только автобусы и грузовики, но и легковые автомобили. Водители маршрутных транспортных средств, не попавшие «в ловушку», вынуждены были искать пути объезда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...