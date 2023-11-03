В Кургане перекроют проблемный перекресток, где автобусы застревали в щебне

В Кургане в День народного единства временно перекроют перекресток улиц Коли Мяготина и Рихарда Зорге. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации. Участок автодороги стал непреодолимым препятствием для транспорта из-за щебеночного покрытия.
«Для завершения работ по благоустройству сегодня, 4 ноября, с 18:00 на несколько часов будет закрыт перекресток Зорге — Мяготина. Подрядная организация уложит асфальт, после чего перекресток вновь будет открыт для движения транспорта», — указано в telegram-канале ведомства.
В щебенке на перекрестие у Дома Быта застревали не только автобусы и грузовики, но и легковые автомобили. Водители маршрутных транспортных средств, не попавшие «в ловушку», вынуждены были искать пути объезда.
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