«Известия»: в деле блогера Шабутдинова появился новый фигурант

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Форум "Трансформация-2". Москва, шабутдинов аяз
В Деле блогера Шабутдинова появился новый фигурант Фото:

В деле блогера-коуча Аяза Шабутдинова, которого ранее арестовал суд Москвы, появился новый фигурант. Об этом сообщили в зале суда.

«Согласно материалам дела, он [новый фигурант] скрывается в ОАЭ. Это Василий Алексеев, который, по информации с сайта „Like центра“, является генеральным директором компании», — сообщил корреспондент «Известий» из зала суда. Мужчина записал обращение в поддержку Шабутдинова.

Ранее Аязу Шабутдинову предъявили обвинение в восьми преступлениях по делам о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Вину 32-летний бизнес-тренер не признал. Как сообщила представитель МВД России Ирина Волк, Шабутдинов использовал агрессивный маркетинг, предлагая купить образовательные программы. Блогеру избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 декабря.

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В деле блогера-коуча Аяза Шабутдинова, которого ранее арестовал суд Москвы, появился новый фигурант. Об этом сообщили в зале суда. «Согласно материалам дела, он [новый фигурант] скрывается в ОАЭ. Это Василий Алексеев, который, по информации с сайта „Like центра“, является генеральным директором компании», — сообщил корреспондент «Известий» из зала суда. Мужчина записал обращение в поддержку Шабутдинова. Ранее Аязу Шабутдинову предъявили обвинение в восьми преступлениях по делам о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Вину 32-летний бизнес-тренер не признал. Как сообщила представитель МВД России Ирина Волк, Шабутдинов использовал агрессивный маркетинг, предлагая купить образовательные программы. Блогеру избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 декабря.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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