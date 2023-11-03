Кировку в Челябинске полицейские перекрыли из-за подозрительного мужчины

Пешеходную часть улицы Кирова в Челябинске перекрыли вечером 4 ноября из-за подозрительного мужчины, который вел себя неадекватно. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
«Сотрудниками полиции в рамках усиленного несения службы в связи с праздничными мероприятиями был выявлен на улице Кирова подозрительный гражданин, который вел себя неадекватно. 37-летнего мужчину удалили с пешеходной улицы и доставили в отдел полиции „Центральный“ для дальнейшего разбирательства», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.
Ранее в Челябинске перекрыли часть улицы Кирова возле дома №104 около памятника добровольцам-танкистам. Об этом сообщили очевидцы.
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