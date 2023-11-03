03 ноября 2023

Кировку в Челябинске полицейские перекрыли из-за подозрительного мужчины

© Служба новостей «URA.RU»
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Кировку оцепили из-за неадекватного мужчины Фото:

Пешеходную часть улицы Кирова в Челябинске перекрыли вечером 4 ноября из-за подозрительного мужчины, который вел себя неадекватно. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

«Сотрудниками полиции в рамках усиленного несения службы в связи с праздничными мероприятиями был выявлен на улице Кирова подозрительный гражданин, который вел себя неадекватно. 37-летнего мужчину удалили с пешеходной улицы и доставили в отдел полиции „Центральный“ для дальнейшего разбирательства», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

Ранее в Челябинске перекрыли часть улицы Кирова возле дома №104 около памятника добровольцам-танкистам. Об этом сообщили очевидцы.

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Пешеходную часть улицы Кирова в Челябинске перекрыли вечером 4 ноября из-за подозрительного мужчины, который вел себя неадекватно. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД России. «Сотрудниками полиции в рамках усиленного несения службы в связи с праздничными мероприятиями был выявлен на улице Кирова подозрительный гражданин, который вел себя неадекватно. 37-летнего мужчину удалили с пешеходной улицы и доставили в отдел полиции „Центральный“ для дальнейшего разбирательства», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Ранее в Челябинске перекрыли часть улицы Кирова возле дома №104 около памятника добровольцам-танкистам. Об этом сообщили очевидцы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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