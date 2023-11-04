Reuters: «Хезболла» выпустила ракету по Израилю, которая ранее не применялась

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Мариуполь,виды города, война, мины, разрушения
«Хезболла» вступила в военные действия против Израиля 8 октября (архивное фото) Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Ливанская группировка «Хезболла» выпустила по Израилю мощную ракету, которая раньше не применялась. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник.

«„Хезболла“ выпустила мощную ракету, еще не использовавшуюся в боевых действиях. Группировка заявила, что она поразила израильскую позицию по другую сторону границы от деревень Айта аль-Шааб и Рмейх», — передает Reuters. Информации о погибших или раненых не приводится.

Ранее лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла заявил, что группировка присоединилась к военным действиям против Израиля 8 октября. По его мнению, есть высокий риск широкомасштабной войны между Ливаном и Израилем.

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Ливанская группировка «Хезболла» выпустила по Израилю мощную ракету, которая раньше не применялась. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник. «„Хезболла“ выпустила мощную ракету, еще не использовавшуюся в боевых действиях. Группировка заявила, что она поразила израильскую позицию по другую сторону границы от деревень Айта аль-Шааб и Рмейх», — передает Reuters. Информации о погибших или раненых не приводится. Ранее лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла заявил, что группировка присоединилась к военным действиям против Израиля 8 октября. По его мнению, есть высокий риск широкомасштабной войны между Ливаном и Израилем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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