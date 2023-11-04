Reuters: «Хезболла» выпустила ракету по Израилю, которая ранее не применялась

04 ноября 2023 в 20:28 Размер текста - 17 +

«Хезболла» вступила в военные действия против Израиля 8 октября (архивное фото) Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Ливанская группировка «Хезболла» выпустила по Израилю мощную ракету, которая раньше не применялась. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник. «„Хезболла“ выпустила мощную ракету, еще не использовавшуюся в боевых действиях. Группировка заявила, что она поразила израильскую позицию по другую сторону границы от деревень Айта аль-Шааб и Рмейх», — передает Reuters . Информации о погибших или раненых не приводится. Ранее лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла заявил, что группировка присоединилась к военным действиям против Израиля 8 октября. По его мнению, есть высокий риск широкомасштабной войны между Ливаном и Израилем.

Ливанская группировка «Хезболла» выпустила по Израилю мощную ракету, которая раньше не применялась. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник. «„Хезболла“ выпустила мощную ракету, еще не использовавшуюся в боевых действиях. Группировка заявила, что она поразила израильскую позицию по другую сторону границы от деревень Айта аль-Шааб и Рмейх», — передает Reuters. Информации о погибших или раненых не приводится. Ранее лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла заявил, что группировка присоединилась к военным действиям против Израиля 8 октября. По его мнению, есть высокий риск широкомасштабной войны между Ливаном и Израилем.