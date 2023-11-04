Reuters: «Хезболла» выпустила ракету по Израилю, которая ранее не применялась

«Хезболла» вступила в военные действия против Израиля 8 октября (архивное фото)
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Ливанская группировка «Хезболла» выпустила по Израилю мощную ракету, которая раньше не применялась. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник.
«„Хезболла“ выпустила мощную ракету, еще не использовавшуюся в боевых действиях. Группировка заявила, что она поразила израильскую позицию по другую сторону границы от деревень Айта аль-Шааб и Рмейх», — передает
Ранее лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла заявил, что группировка присоединилась к военным действиям против Израиля 8 октября. По его мнению, есть высокий риск широкомасштабной войны между Ливаном и Израилем.
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