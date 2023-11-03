03 ноября 2023

В Челябинской области в четыре раза вырос рынок глэмпинга

© Служба новостей «URA.RU»
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Озеро Тургояк. Челябинск, база отдыха, домики, глэмпинг
Средняя ставка проживания в глэмпинге в Челябинской области составляет шесть тысяч рублей в сутки Фото:

Количество предложений о краткосрочной аренде объектов в глэмпингах в Челябинской области за год вырос в четыре раза. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито».

«Рынок глэмпинга в Челябинской области в октябре 2023 года по сравнению с октябрем 2022 года вырос в четыре раза. В среднем по России этот показатель вырос в три раза», — заявили в пресс-службе.

Год назад число предложений на пользование глэмпингами в регионе составляло восемь, теперь таких предложений 32. При этом средняя арендная ставка за сутки проживания выросла на 22%, с 4,9 до шести тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало о вариантах для отдыха на 10 тысяч рублей, в том числе и о глэмпинге. Глэмпинг — форма отдыха, которая сочетает комфорт отеля с близостью к природе, где гостям предоставляют более интересные и стильные варианты размещения: шатры, юрты, бунгало, домики на воде или даже на дереве.

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Количество предложений о краткосрочной аренде объектов в глэмпингах в Челябинской области за год вырос в четыре раза. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито». «Рынок глэмпинга в Челябинской области в октябре 2023 года по сравнению с октябрем 2022 года вырос в четыре раза. В среднем по России этот показатель вырос в три раза», — заявили в пресс-службе. Год назад число предложений на пользование глэмпингами в регионе составляло восемь, теперь таких предложений 32. При этом средняя арендная ставка за сутки проживания выросла на 22%, с 4,9 до шести тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало о вариантах для отдыха на 10 тысяч рублей, в том числе и о глэмпинге. Глэмпинг — форма отдыха, которая сочетает комфорт отеля с близостью к природе, где гостям предоставляют более интересные и стильные варианты размещения: шатры, юрты, бунгало, домики на воде или даже на дереве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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