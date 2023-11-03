В Челябинской области в четыре раза вырос рынок глэмпинга

04 ноября 2023 в 22:33 Размер текста - 17 +

Средняя ставка проживания в глэмпинге в Челябинской области составляет шесть тысяч рублей в сутки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Количество предложений о краткосрочной аренде объектов в глэмпингах в Челябинской области за год вырос в четыре раза. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито». «Рынок глэмпинга в Челябинской области в октябре 2023 года по сравнению с октябрем 2022 года вырос в четыре раза. В среднем по России этот показатель вырос в три раза», — заявили в пресс-службе. Год назад число предложений на пользование глэмпингами в регионе составляло восемь, теперь таких предложений 32. При этом средняя арендная ставка за сутки проживания выросла на 22%, с 4,9 до шести тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало о вариантах для отдыха на 10 тысяч рублей, в том числе и о глэмпинге. Глэмпинг — форма отдыха, которая сочетает комфорт отеля с близостью к природе, где гостям предоставляют более интересные и стильные варианты размещения: шатры, юрты, бунгало, домики на воде или даже на дереве.

Количество предложений о краткосрочной аренде объектов в глэмпингах в Челябинской области за год вырос в четыре раза. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито». «Рынок глэмпинга в Челябинской области в октябре 2023 года по сравнению с октябрем 2022 года вырос в четыре раза. В среднем по России этот показатель вырос в три раза», — заявили в пресс-службе. Год назад число предложений на пользование глэмпингами в регионе составляло восемь, теперь таких предложений 32. При этом средняя арендная ставка за сутки проживания выросла на 22%, с 4,9 до шести тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало о вариантах для отдыха на 10 тысяч рублей, в том числе и о глэмпинге. Глэмпинг — форма отдыха, которая сочетает комфорт отеля с близостью к природе, где гостям предоставляют более интересные и стильные варианты размещения: шатры, юрты, бунгало, домики на воде или даже на дереве.