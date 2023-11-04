В одном из городов ЯНАО власти разберутся с больничными крысами

В больнице Губкинского до конца декабря уничтожат грызунов

05 ноября 2023 в 01:41 Размер текста - 17 +

В больнице Губкинского (ЯНАО) будут травить грызунов, обитающих в воздуховодах Фото: Илья Московец © URA.RU Власти Ямало-Ненецкого автономного округа потратят около 1,8 миллиона рублей на уничтожение крыс и насекомых, обитающих в воздуховодах больницы Губкинского. Об этом сообщается на федеральном интернет-портале Госзакупки. Работы по дезинфекции, дератизации и обезжириванию больничных воздуховодов выигравший тендер подрядчик должен будет произвести до 20 декабря этого года, следует из документации на сайте Госуслуг. При этом имя самого победителя тендера, который вместо стартовых 3,2 миллиона рублей предложил за свои услуги 1,8 миллиона рублей, на портале не раскрывается. Ранее стало известно о планах властей Нефтеюганска (ХМАО) потратить 2,4 миллиона рублей на уничтожение уличных грызунов и санитарную обработку мусорных баков. Тендер проходит до 13 ноября.

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа потратят около 1,8 миллиона рублей на уничтожение крыс и насекомых, обитающих в воздуховодах больницы Губкинского. Об этом сообщается на федеральном интернет-портале Госзакупки. Работы по дезинфекции, дератизации и обезжириванию больничных воздуховодов выигравший тендер подрядчик должен будет произвести до 20 декабря этого года, следует из документации на сайте Госуслуг. При этом имя самого победителя тендера, который вместо стартовых 3,2 миллиона рублей предложил за свои услуги 1,8 миллиона рублей, на портале не раскрывается. Ранее стало известно о планах властей Нефтеюганска (ХМАО) потратить 2,4 миллиона рублей на уничтожение уличных грызунов и санитарную обработку мусорных баков. Тендер проходит до 13 ноября.