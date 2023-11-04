Арестович* раскрыл, для чего врал украинцам о быстрой победе ВСУ

Арестович* признал, что врал украинцам ради спасения Украины

05 ноября 2023 в 02:40 Размер текста - 17 +

Арестович* признался, что обманывал украинцев рассказами о быстрой победе над РФ Фото: Официальный сайт президента Украины Экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) заявил, что обманывал граждан страны, рассказывая в своих блогах о быстрой победе Вооруженных сил Украины над ВС РФ. Он в своем telegram-канале признался, что врал ради спасения Украины. «Значительная доля ответственности за веру рядового гражданина [Украины] в нашу быструю и красивую победу лежит на мне лично. Я создал иллюзию в то время, чтобы мы выжили», — сообщил Алексей Арестович в своем telegram-канале. Экс-советник главы офиса президента Украины решил признаться во лжи, чтобы «мы (украинцы — прим. URA.RU) выжили дальше». По мнению Арестовича, без изменения нынешней государственной политики Украине придется пойти на подписание аналога Минских соглашений. Ранее высокопоставленные чиновники в США подчеркнули, что у Украины заканчиваются силы, при этом Россия обладает «бесконечными запасами». Они считают, что у Киева есть время до конца года, а далее обсуждения о мирных переговорах приобретут более срочный характер, передает «Национальная служба новостей». *Алексей Арестович включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

Экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) заявил, что обманывал граждан страны, рассказывая в своих блогах о быстрой победе Вооруженных сил Украины над ВС РФ. Он в своем telegram-канале признался, что врал ради спасения Украины. «Значительная доля ответственности за веру рядового гражданина [Украины] в нашу быструю и красивую победу лежит на мне лично. Я создал иллюзию в то время, чтобы мы выжили», — сообщил Алексей Арестович в своем telegram-канале. Экс-советник главы офиса президента Украины решил признаться во лжи, чтобы «мы (украинцы — прим. URA.RU) выжили дальше». По мнению Арестовича, без изменения нынешней государственной политики Украине придется пойти на подписание аналога Минских соглашений. Ранее высокопоставленные чиновники в США подчеркнули, что у Украины заканчиваются силы, при этом Россия обладает «бесконечными запасами». Они считают, что у Киева есть время до конца года, а далее обсуждения о мирных переговорах приобретут более срочный характер, передает «Национальная служба новостей». *Алексей Арестович включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов