В Киеве заявили о государственном перевороте

Экс-советник Кучмы Соскин: на Украине произошел госпереворот

05 ноября 2023 в 05:55 Размер текста - 17 +

На Украине экс-советник бывшего президента заявил о госперевороте Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине произошел государственный переворот, поскольку парламент страны фактически разгромлен. Об этом рассказал бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин. «В парламентско-президентской республике Украина незаконно установлено военное положение и незаконно оно продлевается. Это называется узурпация власти», — заявил Олег Соскин на своем youtube-канале. Он отметил, что из-за таких действий на Украине произошел госпереворот. По мнению Соскина, офис президента Украины является антиконституционным органом, который незаконно ограничивает права граждан страны. Он добавил, что за нарушение конституции в отношении выборов и введение военного положения президенту Владимиру Зеленскому надо объявить импичмент. Соскин подчеркнул, что президента Украины не отстраняют от власти, так как страна превратилась в государство «стационарного бандита». Ранее экс-советник Кучмы Соскин напомнил, что Вооруженные силы Украины больше не наступают в зоне боевых действий, поэтому власти США не получат новостей об успехах Киева в зоне спецоперации. На некоторых участках украинская армия вовсе отступает, а под Купянском ВСУ оказались на грани поражения, передает телеканал 360.

На Украине произошел государственный переворот, поскольку парламент страны фактически разгромлен. Об этом рассказал бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин. «В парламентско-президентской республике Украина незаконно установлено военное положение и незаконно оно продлевается. Это называется узурпация власти», — заявил Олег Соскин на своем youtube-канале. Он отметил, что из-за таких действий на Украине произошел госпереворот. По мнению Соскина, офис президента Украины является антиконституционным органом, который незаконно ограничивает права граждан страны. Он добавил, что за нарушение конституции в отношении выборов и введение военного положения президенту Владимиру Зеленскому надо объявить импичмент. Соскин подчеркнул, что президента Украины не отстраняют от власти, так как страна превратилась в государство «стационарного бандита». Ранее экс-советник Кучмы Соскин напомнил, что Вооруженные силы Украины больше не наступают в зоне боевых действий, поэтому власти США не получат новостей об успехах Киева в зоне спецоперации. На некоторых участках украинская армия вовсе отступает, а под Купянском ВСУ оказались на грани поражения, передает телеканал 360.