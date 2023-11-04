04 ноября 2023

В Киеве заявили о государственном перевороте

Экс-советник Кучмы Соскин: на Украине произошел госпереворот
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, флаг украины, stock
На Украине экс-советник бывшего президента заявил о госперевороте Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Украине произошел государственный переворот, поскольку парламент страны фактически разгромлен. Об этом рассказал бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин.

«В парламентско-президентской республике Украина незаконно установлено военное положение и незаконно оно продлевается. Это называется узурпация власти», — заявил Олег Соскин на своем youtube-канале. Он отметил, что из-за таких действий на Украине произошел госпереворот.

По мнению Соскина, офис президента Украины является антиконституционным органом, который незаконно ограничивает права граждан страны. Он добавил, что за нарушение конституции в отношении выборов и введение военного положения президенту Владимиру Зеленскому надо объявить импичмент. Соскин подчеркнул, что президента Украины не отстраняют от власти, так как страна превратилась в государство «стационарного бандита».

Ранее экс-советник Кучмы Соскин напомнил, что Вооруженные силы Украины больше не наступают в зоне боевых действий, поэтому власти США не получат новостей об успехах Киева в зоне спецоперации. На некоторых участках украинская армия вовсе отступает, а под Купянском ВСУ оказались на грани поражения, передает телеканал 360.

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На Украине произошел государственный переворот, поскольку парламент страны фактически разгромлен. Об этом рассказал бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин. «В парламентско-президентской республике Украина незаконно установлено военное положение и незаконно оно продлевается. Это называется узурпация власти», — заявил Олег Соскин на своем youtube-канале. Он отметил, что из-за таких действий на Украине произошел госпереворот. По мнению Соскина, офис президента Украины является антиконституционным органом, который незаконно ограничивает права граждан страны. Он добавил, что за нарушение конституции в отношении выборов и введение военного положения президенту Владимиру Зеленскому надо объявить импичмент. Соскин подчеркнул, что президента Украины не отстраняют от власти, так как страна превратилась в государство «стационарного бандита». Ранее экс-советник Кучмы Соскин напомнил, что Вооруженные силы Украины больше не наступают в зоне боевых действий, поэтому власти США не получат новостей об успехах Киева в зоне спецоперации. На некоторых участках украинская армия вовсе отступает, а под Купянском ВСУ оказались на грани поражения, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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