04 ноября 2023

ЦАХАЛ получила доступ к подземным тоннелям ХАМАС

© Служба новостей «URA.RU»
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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, военные, израиль, сектор газа, stock, цахал, наземная операция
В ЦАХАЛ сообщили, что израильские военные получили доступ к туннелям сектора Газа Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израильские бойцы в ходе выполнения боевых задач на севере сектора Газа получили доступ к тоннелям палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Военные армии обороны Израиля обнаружили множество точек доступа (в тоннели — прим. URA.RU) в ходе оперативной деятельности на севере Газы», — говорится в сообщении ЦАХАЛа. Оно опубликовано в соцсети X.

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Ранее армия обороны Израиля начала бои с ХАМАС в туннелях сектора Газа. Отмечается, что данные подземные пути считаются ключевой целью для Израиля. В ХАМАС сообщили, что из-за интенсивных ударов Израиля по сектору Газа без вести пропали около 60 заложников палестинского движения, передает Pravda.Ru.

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Израильские бойцы в ходе выполнения боевых задач на севере сектора Газа получили доступ к тоннелям палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). «Военные армии обороны Израиля обнаружили множество точек доступа (в тоннели — прим. URA.RU) в ходе оперативной деятельности на севере Газы», — говорится в сообщении ЦАХАЛа. Оно опубликовано в соцсети X. Ранее армия обороны Израиля начала бои с ХАМАС в туннелях сектора Газа. Отмечается, что данные подземные пути считаются ключевой целью для Израиля. В ХАМАС сообщили, что из-за интенсивных ударов Израиля по сектору Газа без вести пропали около 60 заложников палестинского движения, передает Pravda.Ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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