ЦАХАЛ получила доступ к подземным тоннелям ХАМАС

Израильские бойцы в ходе выполнения боевых задач на севере сектора Газа получили доступ к тоннелям палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«Военные армии обороны Израиля обнаружили множество точек доступа (в тоннели — прим. URA.RU) в ходе оперативной деятельности на севере Газы», — говорится в сообщении ЦАХАЛа. Оно опубликовано в соцсети X.
Ранее армия обороны Израиля начала бои с ХАМАС в туннелях сектора Газа. Отмечается, что данные подземные пути считаются ключевой целью для Израиля. В ХАМАС сообщили, что из-за интенсивных ударов Израиля по сектору Газа без вести пропали около 60 заложников палестинского движения, передает Pravda.Ru.
Израильские бойцы в ходе выполнения боевых задач на севере сектора Газа получили доступ к тоннелям палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). «Военные армии обороны Израиля обнаружили множество точек доступа (в тоннели — прим. URA.RU) в ходе оперативной деятельности на севере Газы», — говорится в сообщении ЦАХАЛа. Оно опубликовано в соцсети X. Ранее армия обороны Израиля начала бои с ХАМАС в туннелях сектора Газа. Отмечается, что данные подземные пути считаются ключевой целью для Израиля. В ХАМАС сообщили, что из-за интенсивных ударов Израиля по сектору Газа без вести пропали около 60 заложников палестинского движения, передает Pravda.Ru.