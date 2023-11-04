ЦАХАЛ получила доступ к подземным тоннелям ХАМАС 05 ноября 2023 в 08:02 Размер текста - 17 + В ЦАХАЛ сообщили, что израильские военные получили доступ к туннелям сектора Газа Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израильские бойцы в ходе выполнения боевых задач на севере сектора Газа получили доступ к тоннелям палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). «Военные армии обороны Израиля обнаружили множество точек доступа (в тоннели — прим. URA.RU) в ходе оперативной деятельности на севере Газы», — говорится в сообщении ЦАХАЛа. Оно опубликовано в соцсети X. Новость по теме Зачем ХАМАС построило под землей секретный город, в котором сейчас ведет бои Израиль Ранее армия обороны Израиля начала бои с ХАМАС в туннелях сектора Газа. Отмечается, что данные подземные пути считаются ключевой целью для Израиля. В ХАМАС сообщили, что из-за интенсивных ударов Израиля по сектору Газа без вести пропали около 60 заложников палестинского движения, передает Pravda.Ru. Израильские бойцы в ходе выполнения боевых задач на севере сектора Газа получили доступ к тоннелям палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). «Военные армии обороны Израиля обнаружили множество точек доступа (в тоннели — прим. URA.RU) в ходе оперативной деятельности на севере Газы», — говорится в сообщении ЦАХАЛа. Оно опубликовано в соцсети X. Ранее армия обороны Израиля начала бои с ХАМАС в туннелях сектора Газа. Отмечается, что данные подземные пути считаются ключевой целью для Израиля. В ХАМАС сообщили, что из-за интенсивных ударов Израиля по сектору Газа без вести пропали около 60 заложников палестинского движения, передает Pravda.Ru. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям