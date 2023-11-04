Тюменские власти назвали дату народного обсуждения бюджета города

Администрация Тюмени: народное обсуждение бюджета города состоится 16 ноября

05 ноября 2023 в 09:31 Размер текста - 17 +

Публичные слушанья бюджета города состоятся 16 ноября Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Тюмени 16 ноября пройдут публичные слушания по бюджету города 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. «Приглашаем жителей принять участие в публичных слушаниях по проекту решения Тюменской городской Думы „О бюджете города Тюмени на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов“. Слушания пройдут с 18 до 20 часов 16 ноября 2023 по адресу: ул. Первомайская, 20. Регистрация участников начнется в 17 часов», — написала администрация города в telegram-канале. Ранее проект, представленный губернатором региона Александром Моором, гласил, что в 2024 году планируемые бюджетные расходы перешагнут за порог в 286 млрд рублей. При планируемых доходах в 242 млрд, дефицит составит 43,6 млрд рублей. Явным приоритетом в проекте бюджета является жилищно-коммунальное хозяйство. Расходы на это направление власти города предлагают увеличить на треть — с 6,36 млрд рублей в 2023 году до 9,41 млрд в 2024. Эти средства должны помочь решить проблемы с ветхим жилым фондом, инженерными сетями и благоустройством.

В Тюмени 16 ноября пройдут публичные слушания по бюджету города 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. «Приглашаем жителей принять участие в публичных слушаниях по проекту решения Тюменской городской Думы „О бюджете города Тюмени на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов“. Слушания пройдут с 18 до 20 часов 16 ноября 2023 по адресу: ул. Первомайская, 20. Регистрация участников начнется в 17 часов», — написала администрация города в telegram-канале. Ранее проект, представленный губернатором региона Александром Моором, гласил, что в 2024 году планируемые бюджетные расходы перешагнут за порог в 286 млрд рублей. При планируемых доходах в 242 млрд, дефицит составит 43,6 млрд рублей. Явным приоритетом в проекте бюджета является жилищно-коммунальное хозяйство. Расходы на это направление власти города предлагают увеличить на треть — с 6,36 млрд рублей в 2023 году до 9,41 млрд в 2024. Эти средства должны помочь решить проблемы с ветхим жилым фондом, инженерными сетями и благоустройством.