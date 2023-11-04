04 ноября 2023

В России подешевеет красная икра

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Ежегодный благотворительный аукцион «Екатерининская ассамблея». Екатеринбург, красная икра, екатерининская ассамблея
У рыбаков стоимость горбуши упали в полтора раза, сообщил Илья Шестаков Фото:

Из-за больших объемов добычи рыбы и успешной лососевой путины в РФ в 2023 могут снизиться цены на красную икру. Об этом сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума. По его словам, у рыбаков уже упала стоимость на горбушу в полтора раза.

«У нас очень хороший вылов, объем производства тоже вырос. Поэтому цена на горбушевую икру точно должна снизиться», — заявил Шестаков в беседе с РИА Новости. По его словам, у рыбаков снизилась стоимость на горбушу уже в полтора раза.

Ранее сообщалось, что цены на красную рыбу в РФ не падают, передает «Национальная служба новостей». В Россельхознадзоре заявили, что крупные сетевые магазины РФ реализуют нелегальную красную икру.

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Из-за больших объемов добычи рыбы и успешной лососевой путины в РФ в 2023 могут снизиться цены на красную икру. Об этом сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума. По его словам, у рыбаков уже упала стоимость на горбушу в полтора раза. «У нас очень хороший вылов, объем производства тоже вырос. Поэтому цена на горбушевую икру точно должна снизиться», — заявил Шестаков в беседе с РИА Новости. По его словам, у рыбаков снизилась стоимость на горбушу уже в полтора раза. Ранее сообщалось, что цены на красную рыбу в РФ не падают, передает «Национальная служба новостей». В Россельхознадзоре заявили, что крупные сетевые магазины РФ реализуют нелегальную красную икру.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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