В России подешевеет красная икра

05 ноября 2023 в 09:51 Размер текста - 17 +

У рыбаков стоимость горбуши упали в полтора раза, сообщил Илья Шестаков Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Из-за больших объемов добычи рыбы и успешной лососевой путины в РФ в 2023 могут снизиться цены на красную икру. Об этом сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума. По его словам, у рыбаков уже упала стоимость на горбушу в полтора раза. «У нас очень хороший вылов, объем производства тоже вырос. Поэтому цена на горбушевую икру точно должна снизиться», — заявил Шестаков в беседе с РИА Новости. По его словам, у рыбаков снизилась стоимость на горбушу уже в полтора раза. Ранее сообщалось, что цены на красную рыбу в РФ не падают, передает «Национальная служба новостей». В Россельхознадзоре заявили, что крупные сетевые магазины РФ реализуют нелегальную красную икру.

Из-за больших объемов добычи рыбы и успешной лососевой путины в РФ в 2023 могут снизиться цены на красную икру. Об этом сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума. По его словам, у рыбаков уже упала стоимость на горбушу в полтора раза. «У нас очень хороший вылов, объем производства тоже вырос. Поэтому цена на горбушевую икру точно должна снизиться», — заявил Шестаков в беседе с РИА Новости. По его словам, у рыбаков снизилась стоимость на горбушу уже в полтора раза. Ранее сообщалось, что цены на красную рыбу в РФ не падают, передает «Национальная служба новостей». В Россельхознадзоре заявили, что крупные сетевые магазины РФ реализуют нелегальную красную икру.